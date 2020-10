Stefan Bradl (Honda): «Erstmals geht es linksrum»

Stefan Bradl ist gespannt auf die Konkurrenzfähigkeit der Honda RC213V in Aragón. «Hier wird gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Eine willkommende Abwechslung», freut sich der Bayer.

Stefan Bradl (30) möchte beim GP von Aragonien auf der Repsol-Honda in diesem Jahr die ersten WM-Punkte auf trockener Fahrbahn sicherstellen, nachdem er am Sonntag im Regen von Le Mans bei teilweise prekären Verhältnissen den beachtlichen achten Platz erkämpft hat – vor Quartararo, Viñales, Mir und Binder.

«Ich hoffe, dass die Honda jetzt gut zur Piste in Aragón passt», stellte Bradl vor dem FP1 (Beginn, Freitag 9.55 Uhr) fest. «Es ist seit langer Zeit wieder eine Strecke, die links rumgeht, also gegen den Uhrzeigersinn. Ich habe überlegt, ob mir das vielleicht entgegenkommt, denn in Laguna Seca habe ich auf so einer Piste mein bestes MotoGP-Ergebnis erreicht. Es ist auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung. Es gibt ja nicht viele solche Strecken, der Sachsenring ist eine davon. Ich bin schon lange auf keiner Strecke gefahren, die linksrum gegangen ist. In diesem Jahr noch gar nie. Deshalb bin ich gespannt darauf.»

Stefan Bradl kann jetzt beim Aragón-GP mit der Gewissheit antreten, dass er eine Woche später beim GP von Teruel auf derselben Strecke noch einmal eine Chance bekommt. «Denn Marc Márquez wird bei beiden Rennen fehlen», bestätigte der Moto2-Weltmeister von 2011.

Bei HRC spürt Stefan Bradl Verständnis für seine Performance, die im Qualifying jener von Alex Márquez und Cal Crutchlow meist kaum nachsteht. «Mit meinen Rundenzeiten und Rückständen ist man bei Honda zufrieden», weiß der Test- und Ersatzfahrer.

Übrigens: Auf Ersuchen von Michelin wurde das FP1 der MotoGP wegen der kühlen Witterung verschoben. Die Belagstemperatur lag um 9.50 Uhr bei 10 Grad. Jetzt wird die Boxengasse um 10.25 geöffnet. Eigentlich sollte es um 9.55 Uhr losgehen.

Rennergebnis MotoGP Le Mans/F:

1. Danilo Petrucci, Ducati, 26 Runden in 45:54,736 min

2. Alex Márquez, Honda, +1,273 sec

3. Pol Espargaró, KTM, +1,711

4. Andrea Dovizioso, Ducati, +3,911

5. Johann Zarco, Ducati, +4,310

6. Miguel Oliveira, KTM, +4,466

7. Takaaki Nakagami, Honda, +5,921

8. Stefan Bradl, Honda, +15,597

9. Fabio Quartararo, Yamaha, +16,687

10. Maverick Viñales, Yamaha, +16,895

11. Joan Mir, Suzuki, +16,980

12. Brad Binder, KTM, +27,321

13. Pecco Bagnaia, Ducati, +33,351

14. Aleix Espargaró, Aprilia, +39,176

15. Iker Lecuona, KTM, +51,087

Fahrer-WM-Stand nach 9 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 115 Punkte. 2. Mir 105. 3. Dovizioso 97. 4. Viñales 96. 5. Nakagami 81. 6. Morbidelli 77. 7. Miller 75. 8. Pol Espargaró 73. 9. Oliveira 69. 10. Petrucci 64. 11. Binder 62. 12. Rins 60. 13. Rossi 58. 14. Alex Márquez 47. 15. Zarco 47. 16. Bagnaia 42. 17. Aleix Espargaró 24. 18. Lecuona 18. 19. Crutchlow 13. 20. Smith 11. 21. Bradl 8. 22. Rabat 8. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM:

1. Yamaha, 170 Punkte. 2. Ducati 151. 3. KTM 125. 4. Suzuki 118. 5. Honda 92. 6. Aprilia 32.

Team-WM:

1. Petronas Yamaha SRT, 192 Punkte. 2. Team Suzuki Ecstar 165. 3. Ducati Team 161. 4. Monster Energy Yamaha MotoGP 154. 5. Red Bull KTM Factory Racing 135. 6. Pramac Racing 121. 7. LCR Honda 94. 8. Red Bull KTM Tech3 87. 9. Repsol Honda Team 55. 10. Esponsorama Racing 55. 11. Aprilia Racing Team Gresini 35.