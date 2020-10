Maverick Viñales (Yamaha/2.): «Bin zuversichtlich»

Maverick Viñales aus dem Monster Yamaha Team sicherte sich im Qualifying beim Gran Premio de Aragón den zweiten Startplatz. Er will Dovizioso den dritten WM-Rang entreissen.

«Heute hatten wir einen super Tag», freute sich der 25-jährige Spanier. «Besonders mein Rhythmus war gut. Letztes Jahr hatten wir im zweiten Teil des Rennens hier grosse Mühe, dieses Jahr ist es viel besser. Wir haben einen Fortschritt bei der Elektronik gemacht, das habe ich vor allem bei den Long-runs in den letzten zehn Runden gemerkt. Mein Ziel für morgen ist es, geschmeidig zu fahren, keine Fehler zu machen, aber auch anzugreifen und aggressiv zu sein, wenn nötig.»

Im Vorjahr hatte Yamaha in Aragón Probleme in Sektor 4. Daran hat Viñales gearbeitet: «Ich habe meinen Fahrstil im vierten Sektor verändert und dadurch dort den Abstand zu meinen Gegnern verkleinert. Das funktioniert vor allem, wenn ich in den Sektoren 2i und 3 schnell bin. Auch die Bodenhaftung aus den Kurven heraus ist dieses Jahr viel besser.»

Aktuell ist Misano-Sieger Maverick Viñales Vierter in der Gesamtwertung der MotoGP-WM. Mit 96 Punkten liegt er nur einen Punkt hinter dem Drittplatzierten Andrea Dovizioso. Ob Viñales seinen Ducati-Gegner morgen überholen kann? «Ich bin zuversichtlich für das Rennen und denke, dass ich gute Chancen habe.»

Ergebnis MotoGP, Q2, Aragón (17.10.):

1. Quartararo, Yamaha, 1:47,076 min

2. Viñales, Yamaha, 1:47,122

3. Crutchlow, Honda, 1:47,305

4. Morbidelli, Yamaha, 1:47,317

5. Miller, Ducati, 1:47,413

6. Mir, Suzuki, 1:47,679

7. Nakagami, Honda, 1:47,759

8. Petrucci, Ducati, 1:47,924

9. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:47,988

10. Rins, Suzuki, 1:48,035

11. Alex Máquez, Honda, 1:48,189

12. Pol Espargaró, KTM, 1:48,202



Die weitere Startaufstellung:

13. Dovizioso, Ducati, 1:47,752

14. Binder, KTM, 1:47,853

15. Lecuona, KTM, 1:48,005

16. Zarco, Ducati, 1:48,068

17. Bagnaia, Ducati, 1:48,386

18. Oliveira, KTM, 1:48,431

19. Smith, Aprilia, 1:48,556

20. Rabat, Ducati, 1:48,558

21. Bradl, Honda, 1:49,166