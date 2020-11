Pit Beirer (KTM): «Diese Ergebnis ist eine Sensation»

Red-Bull-KTM brachte erstmals in der MotoGP-Klasse drei Fahrer unter die Top-7. Motorsport-Direktor Pit Beirer freut sich im Interview mit SPEEDWEEK.com über dieses überragende Ergebnis.

Das Red Bull-KTM Team musste sich zwar in Valencia den beiden überragenden Suzuki-Piloten Joan Mir und Alex Rins geschlagen geben, aber für die Mannschaft von Pit Beirer und Mike Leitner gab es trotzdem genug Grund zum Jubel. Zuerst gab es die Plle-Position mit Pol Espargaró, dazu kamen erstmals im Qualifying drei KTM-Fahrer in die Top-Ten. Und nach dem dritten Platz liegt Pol Espargaró jetzt in der WM an siebter Stelle. Gleichzeitig rückte KTM in der Marken-WM bis auf vier Punkte an Yamaha heran, Honda ist klar distanziert. Und in der Team-WM liegt das Red Bull KTM-Factory-Team bereits vor dem Yamaha-Werksteam mit Valentino Rossi und Maverick Viñales!

Dazu übernahm Brad Binder die alleinige Führung in der Rookie-of-the Year-Wertung.

Pol Espargaró hatte am Startplatz noch auf den harten Vorderreifen umgerüstet und meinte nach dem Rennen, das sei die perfekte Entscheidung gewesen. Suzuki entschied sich vor für den Medium-Compound.

Pit Beirer, Motorsport-Direktor von KTM, konnte seine Zufriedenheit mit dem Ergebnis beim Europa-GP nicht verbergen. «Die ganzen Statistiken sind mir jetzt nicht ganz so wichtig. Entscheidend ist natürlich die Fahrer-Weltmeisterschaft, und da sind wir jetzt mit Pol auf dem siebten Platz», erklärte Beirer im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Das Erfreuliche ist, dass wir einen extrem starken Saisonstart gehabt haben. Und dann haben wir mit der Umstellung auf die kühleren Temperaturen im Herbst ein bisschen gestrauchelt. Wir haben allerdings beim zweiten Aragón-GP bei diesen Bedingungen entscheidende Schritte gemacht und haben das Motorrad jetzt auch bei kühleren Bedingungen im Griff. Deshalb bin ich extrem happy. Das hat bei den letzten beiden Grand Prix wieder sehr gut funktioniert.»

Beiter weiter: «Es geht nicht nur um das Endergebnis, das eine Sensation ist. Wir haben Platz 3, Platz 5 und Platz 7! Aber wie es zustande gekommen ist, freut mich fast viel mehr. Weil wir jetzt das ganzen Wochenende am Freitag vor mitgehalten haben. Zuerst in Kalten und im Nassen, dann im halbtrockenen Qualifying und heute völlig unvorbereitet im trockenen Rennen auch konkurrenzfähig waren, ohne dass wir ein vergleichbares Training gehabt haben. Trotzdem konnten wir eine sehr gute Setting-Auswahl getroffen, weil wir jetzt Daten und Fakten in der Tasche haben und auch das wertvolle Tech3-Team zur Familie gehört. Dieses Podium und die zwei anderen Top-Plätze freuen mich sehr, und dazu noch der Sieg in der Moto3 durch Raúl Fernandez und Platz 2 in der Moto2 durch Jorge Martin.»

MotoGP-Ergebnis Europa-GP, Valencia (8.11.):

1. Mir, Suzuki, 41:37,297 min

2. Rins, Suzuki, + 1,203 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 1,203

4. Nakagami, Honda, + 2,194

5. Oliveira, KTM, + 8,046

6. Miller, Ducati, + 8,755

7. Binder, KTM, + 10,137

8. Dovizioso, Ducati, + 10,801

9. Zarco, Ducati, + 11,550

10. Petrucci, Ducati, + 16,803

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,617

12. Bradl, Honda, + 24,350

13. Viñales, Yamaha, + 25,403

14. Quartararo, Yamaha, + 39,639

Stand Fahrer-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Mir, 162 Punkte. 2. Quartararo 125. 3. Rins 125. 4. Viñales 121. 5. Morbidelli 117. 6. Dovizioso 117. 7. Pol Espargaró 106. 8. Nakagami 105. 9. Miller 92. 10. Oliveira 90. 11. Petrucci 77. 12. Binder 76. 13. Zarco 71. 14. Alex Márquez 67. 15. Rossi 58. 16. Bagnaia 42. 17. Lecuona 27. 18. Aleix Espargaró 27. 19. Crutchlow 26. 20. Bradl 16. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Konstrukteurs-WM nach 12 von 14 Rennen:

1. Suzuki 188. 2. Ducati 181 Punkte. 3. Yamaha 163. 4. KTM 159. 5. Honda 130. 6. Aprilia 36.

Team-WM nach 12 von 14 Rennen

1. Team Suzuki Ecstar, 287 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 205. 3. Ducati Team 194. 4. Red Bull KTM Factory Racing 182. 5. Monster Energy Yamaha MotoGP 159. 6. Pramac Racing 138. 7. LCR Honda 131. 8. Red Bull KTM Tech3, 117. 9. Repsol Honda Team 83. 10. Esponsorama Racing 81. 11. Aprilia Racing Team Gresini 39.