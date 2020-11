Alex Márquez (Honda/9.): Fights gegen Rossi und Mir

Der spanische MotoGP-Rookie Alex Márquez zeigte zum Abschluss der Saison in Portimáo eine sehr solide Leistung und war im Finish einer der stärksten Fahrer.

Alex Márquez kann wie viele Asse nach der abgelaufenen MotoGP-Saison von einem echten Rollercoaster sprechen. Der Spanier kam zum Abschluss in Portimão nach einem verhaltenen Rennstart am Ende als Neunter an. Im Finish überholte Márquez, der nach Runde 1 nur 17. war, noch Johann Zarco und Cal Crutchlow.

Am Ende kam Márquez sicherte sich der Repsol-Honda-Neuling in der WM-Tabelle Platz 14, sammelte 72 Punkte. "Es war ein hartes Rennen mit vielen Kämpfen gegen erfahrenere Fahrer. Ich habe es heute auf dem Motorrad genossen. Wir haben mit Mir in der ersten Runde gekämpft, später mit Vale und dann mit Fabio. Ich konnte viel von diesen erfahreneren Fahrern lernen und weitere Geheimnisse entschlüsseln."

Márquez weiß: «Die Startposition hat uns wieder einmal weh getan. Unser Rhythmus war recht gut und hätte für den Kampf um P4 gereicht. Aber wir haben wieder einmal eine gute Aufholjagd gezeigt.»

«Rückblickend kann man sagen, dass wir sicher einige Dinge anders hätten machen können, um früher Ergebnisse zu erzielen. Ich starte für gewöhnlich verhaltener, auch in den anderen Klassen. Aber ich gebe nie auf und wir kommen auch ans Ziel.»

Der Moto2-Champion von 2019 analysiert: «Wir haben in diesem Jahr zwei Podiums erreicht, das war für mich ein Traum vor der Saison. Ein Podium war bei speziellen Verhältnissen, das zweite in Aragon das Sahnehäubchen. Leider haben wir den Rookie-of the Year-Titel nicht geschafft, aber wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir in der zweiten Saisonhälfte erreicht haben.»

Ergebnisse MotoGP Portimao/P, 22.11.

1. Miguel Oliveira, KTM, 25 Runden in 41:48,163 min

2. Jack Miller, Ducati, +3,193 sec

3. Franco Morbidelli, Yamaha, +3,298

4. Pol Espargaró, KTM, +12,626

5. Takaaki Nakagami, Honda, +13,318

6. Andrea Dovizioso, Ducati, +15,578

7. Stefan Bradl, Honda, +15,738

8. Aleix Espargaró, Aprilia, +16,034

9. Alex Márquez, Honda, +18,325

10. Johann Zarco, Ducati, +18,596

11. Maverick Viñales, Yamaha, +18,685

12. Valentino Rossi, Yamaha, +18,946

13. Cal Crutchlow, Honda, +19,159

14. Fabio Quartararo, Yamaha, +24,376

15. Alex Rins, Suzuki, +27,776

16. Danilo Petrucci, Ducati, +34,266

17. Mika Kallio, KTM, +48,410

18. Tito Rabat, Ducati, +48,411

– Lorenzo Savadori, Aprilia

– Joan Mir, Suzuki

– Brad Binder, KTM

– Pecco Bagnaia, Ducati

Endstand Fahrer-WM nach 14 Rennen:

1. Mir 171 Punkte. 2. Morbidelli 158. 3. Rins 139. 4. Dovizioso 135. 5. Pol Espargaró 135. 6. Viñales 132. 7. Miller 132. 8. Quartararo 127. 9. Oliveira 125. 10. Nakagami 116. 11. Binder 87. 12. Petrucci 78. 13. Zarco 77. 14. Alex Márquez 74. 15. Rossi 66. 16. Bagnaia 47. 17. Aleix Espargaró 42. 18. Crutchlow 32. 19. Bradl 27. 20. Lecuona 27. 21. Smith 12. 22. Rabat 10. 23. Pirro 4.

Endstand Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 221 Punkte. 2. Yamaha 204. 3. Suzuki 202, 4. KTM 200. 5. Honda 144. 6. Aprilia 51.

Team-WM nach 14 Rennen:

1. Team Suzuki Ecstar 310 Punkte. 2. Petronas Yamaha SRT 248. 3. Red Bull KTM Factory Racing 222. 4. Ducati Team 213. 5. Pramac Racing 163. 6. Monster Energy Yamaha MotoGP 178. 7. Red Bull KTM Tech3, 152. 8 LCR Honda 148. 9. Repsol Honda Team 101. 10. Esponsorama Racing 87. 11. Aprilia Racing Team Gresini 54.

Alle MotoGP-Sieger 2020

Jerez-1: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Jerez-2: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Brünn: Brad Binder (Red Bull KTM)

Spielberg-1: Andrea Dovizioso (Ducati Team)

Spielberg-2: Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3)

Misano-1: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Misano-2: Maverick Viñales (Monster Yamaha)

Catalunya: Fabio Quartararo (Petronas Yamaha)

Le Mans: Danilo Petrucci (Ducati Team)

Aragón-1: Alex Rins (Suzuki Ecstar)

Aragón-2: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Valencia-1: Joan Mir (Suzuki Ecstar)

Valencia-2: Franco Morbidelli (Petronas Yamaha)

Portimão: Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3)