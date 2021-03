Danilo Petrucci (KTM): «Körpergröße keine Ausrede»

Der italienische KTM-Neuling Danilo Petrucci spricht offen über die Eindrücke nach seinen ersten beiden MotoGP-Testtagen mit der RC16 des Tech3-Teams.

Danilo Petrucci verlor als 22. der kombinierten Zeitenliste von auf dem Losail Circuit von Doha etwa 1,8 Sekunden auf den Bestzeithalter Fabio Quartararo (Yamaha). Für den Italiener war es vorerst jedoch nicht mehr als ein erstes Abtasten seines neuen Arbeitsplatzes bei der Truppe von Tech3-KTM.

«Ich hatte einen Crash, das stimmt», bekannte «Petrux». «Nach meiner fliegenden Runde habe ich abgestellt, vielleicht etwas zuviel. In Kurve 2 ist es ziemlich trickreich, dort habe ich dann eine Kostprobe vom Sand genommen. Es gab aber zum Glück kein gröberes Problem, das Bike war nicht wirklich beschädigt.»

Der MotoGP-Sieger von Mugello 2019 und Le Mans 2020 weiß: «Wir haben jetzt mehr Erfahrung. Ich bin ja der einzige Fahrer mit dieser Körpergröße auf der KTM, dadurch dauert das Set-up auch etwas länger. Das ist keine Entschuldigung oder eine Ausrede, sondern es ist ein Fakt. Ich habe auch in der Vergangenheit immer länger gebraucht mit den Einstellungen.»

Petrucci streicht aber heraus: «Positiv ist für mich, dass wir die Zeit vom Samstag verbessert haben. Wir müssen einige Dinge ändern und das Motorrad an mich anpassen. Zumindest hatte ich bei KTM am Sonntag nur Miguel, der schneller war als ich. Aber zu ihm fehlt mehr als eine Sekunde – und das ist recht viel. Es ist ein langer Weg, aber wir haben die richtige Richtung eingeschlagen. Ich musste das Bike kennenlernen und das Team mich.»

Petrucci kennt auch die Marschrichtung: «Im Moment muss ich noch eine bessere Balance finden. Ich bin recht limitiert. Das Motorrad will nicht auf der Linie bleiben, wenn ich später bremse. Miguel ist mit diesem Bike recht schnell, daher können wir es auch schaffen. Ich will positiv bleiben. Wir treten gegen Fahrer an, die viele Jahre lang das gleiche Bike fahren.»

MotoGP-Test, Katar, kombinierte Zeitenliste 6./7. März

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:53,940 min

2. Jack Miller, Ducati, + 0,077 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,212

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,213

5. Stefan Bradl, Honda, + 0,270

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,416

7. Maverick Vinales, Yamaha + 0,455

8. Joan Mir, Suzuki, + 0,575

9. Francesco Bagnaia, Ducati, + 0,711

10. Alex Rins, Suzuki, + 0,718

11. Miguel Oliveira, KTM, + 0,726

12. Pol Espargaró, Honda, + 0,733

13. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,750

14. Alex Márquez, Honda, + 1,012

15. Test 1, Yamaha, + 1,366

16. Enea Bastianini, Ducati, + 1,546

17. Brad Binder, KTM, + 1,595

18. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 1,630

19. Valentino Rossi, Yamaha, + 1,644

20. Luca Marini, Ducati, + 1,665

21. Jorge Martin, Ducati, + 1,692

22. Danilo Petrucci, KTM, + 1,855

23. Test 2, Yamaha, + 1,867

24. Iker Lecuona, KTM, + 1,933

25. Dani Pedrosa, KTM, + 2,512

26. Sylvain Guintoli, Suzuki, + 2,822

27. Michele Pirro, + 3,955

28. Test 3, Yamaha, + 4,756

29. Takuya Tsuda, + 4,970