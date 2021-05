Maverick Viñales über Startplatz 7: «Kein Drama»

Maverick Viñales verfehlte sein Hauptziel in der Qualifikation

Maverick Viñales wurde einmal mehr von seinem Yamaha-Teamkollegen Fabio Quartararo geschlagen. Ein Grund dafür: Beim zweiten Stint konnte er in Jerez nicht zulegen. Am Ende musste sich Viñales mit Startplatz 7 begnügen.

Maverick Viñales hat sein Hauptziel verfehlt. Am Donnerstag hatte der Spanier gesagt, er wolle unbedingt in die erste Startreihe kommen. Dies misslang. Den vierten WM-Lauf nimmt er stattdessen von der siebten Startposition aus in Angriff.

«Das ist kein Drama», findet der Yamaha-Fahrer, dessen Teamkollege Fabio Quartararo von der Pole-Position aus starten wird. «Beim ersten Versuch hatte ich ein gutes Gefühl, aber bei meiner zweiten Attacke ist ein großer Unterschied spürbar gewesen. Ich wollte kein Risiko eingehen. Der Startplatz ist aber nicht so schlecht. Es geht darum, so schnell wie möglich Positionen gutzumachen und einen guten Rhythmus zu finden.»

Beim Start drückt er der Konkurrenz und nicht seinem Stallrivalen die Daumen. «Ich hoffe, die Ducati-Fahrer können Fabio etwas aufhalten, damit er nicht entwischt. Aber auch sie sind hier stark. Ich denke, nach sechs Runden wird man sehen, in welche Richtung es für mich gehen wird. Ich werde versuchen, vorne dabei zu sein», gibt sich der 26-Jährige kämpferisch.

Nach seinem verpatzten Auftritt in Portugal ist Viñales in Jerez de la Frontera auf Wiedergutmachung aus. Anlass zur Hoffnung gibt die Pace im vierten Freien Training. «Da konnten wir einige Informationen gewinnen und viele positive Dinge mitnehmen», sagt Viñales, der im FP3 mit Weltmeister Joan Mir kurzzeitig aneinandergeriet. Den Vorfall nimmt Viñales auf seine Kappe und erklärt: «Ich habe etwas an der Einstellung verändert und ihn nicht gesehen. Das war mein Fehler.»

Der WM-Dritte macht auch Andeutungen zur Reifenwahl: «Mit dem harten Reifen bin ich am Anfang des Rennens zu langsam. Von P7 aus ist das keine gute Idee und somit nicht unser Plan.»

MotoGP-Ergebnis, Q2, Jerez:

1. Quartararo, Yamaha, 1:36,755 min

2. Morbidelli, Yamaha, 1:36,812 min, + 0,057 sec

3. Miller, Ducati, 1:36,860, + 0,105

4. Bagnaia, Ducati, 1:36,960, + 0,205

5. Nakagami, Honda, 1:37,008, + 0,253

6. Zarco, Ducati, 1:37,054, + 0,299

7. Viñales, Yamaha, 1:37,070, + 0,315

8. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:37,085, + 0,330

9. Rins, Suzuki, 1:37,124, + 0,369

10. Mir, Suzuki, 1:37,154, + 0,0,399

11. Binder, KTM, 1:37,467, + 0,712

12. Bradl, Honda, 1:37,502, + 0,747



Die weitere Startaufstellung:

13. Pol Espargaró, Honda, 1:37,407

14. Marc Márquez, Honda, 1:37,489

15. Bastianini, Ducati, 1:37,675

16. Oliveira, KTM, 1:37,746

17. Rossi, Yamaha, 1:37,915

18. Marini, Ducati, 1:37,925

19. Petrucci, KTM, 1:38,065

20. Alex Márquez, Honda, 1:38,069

21. Lecuona, KTM, 1:38,139

22. Savadori, Aprilia, 1:38,325

23. Rabat, Ducati, 1:38,641