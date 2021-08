Lorenzo Savadori (Aprilia): «Wie ein Superbike»

Lorenzo Savadori holte sich am Nachmittag Platz 1 in Spielberg

Aprilia landete im zweiten freien Training beim Steiermark-GP am Red Bull Ring mit beiden Fahrern unter den Top-5. MotoGP-Rookie Lorenzo Savadori gelang im Regen sogar die schnellste Zeit auf seiner RS-GP.

Lorenzo Savadori liegt auf Position 23 der Gesamtwertung der MotoGP-Weltmeisterschaft 2021, insgesamt vier Zähler holte der Aprilia-Pilot in den ersten neun Rennen des Jahres. Nach der Sommerpause startete er beim GP der Steiermark in Spielberg am Freitag mit dem 22. Platz in FP1, auf Spitzenreiter Taka Nakagami (Honda) verlor Savadori 1,9 Sekunden. Der Wetterumschwung am Nachmittag brachte anschließend einige Überraschungen mit sich.



Der 28-jährige Aprilia-Fahrer fühlte sich auf der Strecke pudelwohl und lieferte eine schnelle Runde nach der anderen, sodass er sich die Bestzeit in FP2 sicherte, 0,154 Sekunden vor Ducati-Pilot Johann Zarco.

«Natürlich bin ich mit der zweiten Session sehr glücklich. Es ist immer schön, auf P1 zu sein. Im Regen ist das Motorrad mit den Regenreifen wie ein Superbike, das war auch in Le Mans mein Gefühl. Wenn es regnet, sind die Reifen sehr weich und die Maschine bewegt sich mehr», erklärte Savadori am Freitagnachmittag im Interview.

Was sind für den Italiener die großen Unterschiede zwischen einem Superbike und einem MotoGP-Geschoss? «Weil ich es aus der Superbike-WM gewöhnt bin, viel zu rutschen, bekomme ich bei diesen Bedingungen ein besseres Feeling mit dem Motorrad», sagte er und fügte hinzu: «Bei trockener Strecke slidet ein MotoGP-Motorrad nur sehr wenig, falls es mehr wird, verlierst du Zeit, deshalb ist es nicht einfach zu verstehen, wo sich das Limit befindet.»

Am Samstag soll es in Spielberg trocken sein, wie möchte der ehemalige Superbike-WM-Pilot den Rückstand zur Spitze verringern? «Im ersten Training war alles neu für mich, denn ich bin zum ersten Mal mit dem MotoGP-Bike auf dieser Strecke. Alle kamen so schnell an mir vorbeigeflogen, also musste ich die Strecke unbedingt besser kennenlernen», so der Italiener. «Stück für Stück lerne ich das Bike besser kennen und es wird auch im Trockenen immer besser für mich. Wir werden hart weiterarbeiten.»

In Spielberg verdichteten sich unterdessen die Meldungen, dass Maverick Viñales 2022 bei Aprilia Racing als Teamgefährte von Aleix Espargaró fahren wird.

Tut es dem Rookie leid, dass man ihm offensichtlich nicht mehr Zeit in der «premier class» zugesteht? «Ich glaube, dass alle und vor allem Aprilia wissen, dass ich aus der CIV-Serie komme. Im Vorjahr fuhr ich die Italienmeisterschaft, der Sprung ist groß. Es ist klar, dass man mindestens zwei Jahre braucht, wenn man in die MotoGP kommt, damit man versuchen kann, alles ans Limit zu bringen. Denn hier ist alles sehr komplex. Ich versuche, in jeder Session das Maximum zu geben, und würde natürlich gerne hier bleiben, weil ich mich noch sehr stark verbessern kann. Ich muss einfach Erfahrung sammeln», betonte Savadori.

MotoGP, Spielberg, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (6. August):

1. Nakagami, Honda, 1:23,805 min

2. Mir, Suzuki, + 0,076 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,378

4. Rins, Suzuki, + 0,416

5. Pol Espargaró, Honda, + 0,449

6. Marc Márquez, Honda, + 0,670

7. Viñales, Yamaha, + 0,687

8. Quartararo, Yamaha, + 0,775

9. Zarco, Ducati, + 0,775

10. Miller, Ducati, + 1,022

11. Pedrosa, KTM, + 1,045

12. Bagnaia, Ducati, + 1,110

13. Alex Márquez, Honda, + 1,154

14. Marini, Ducati, + 1,402

15. Oliveira, KTM, +1,433

16. Rossi, Yamaha, + 1,459

17. Martin, Ducati, + 1,511

18. Binder, KTM, + 1,512

19. Petrucci, KTM, + 1,604

20. Lecuona, KTM, + 1,694

21. Bastianini, Ducati, + 1,780

22. Savadori, Aprilia, + 1,988

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,285

MotoGP-Ergebnis, Spielberg, FP2 (6. August):

1. Savadori, Aprilia, 1:31,304 min

2. Zarco, Ducati, + 0,154 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,262

4. Bagnaia, Ducati, + 0,878

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,927

6. Rins, Suzuki, + 1,007

7. Alex Márquez, Honda, + 1,141

8. Iker Lecuona, KTM, + 1,239

9. Viñales, Yamaha, + 1,381

10. Marc Márquez, Honda, + 1,537

11. Bastianini, Ducati, + 1,720

12. Marini, Ducati, + 1,848

13. Pol Espargaró, Honda, + 2,111

14. Miller, Ducati, + 2,149

15. Quartararo, Yamaha, + 2,194

16. Binder, KTM, + 2,285

17. Nakagami, Honda, + 2,354

18. Petrucci, KTM, + 2,380

19. Martin, Ducati, + 2,602

20. Crutchlow, Yamaha, + 2,650

21. Pedrosa, KTM, + 2,650

22. Rossi, Yamaha, + 3,278



Keine Zeit:

Oliveira, KTM