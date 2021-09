Miguel Oliveira: «Werde wieder konkurrenzfähig sein»

KTM-Werkspilot Miguel Oliveira erlebte nach einer starken ersten Saisonhälfte einen Leistungseinbruch. Er weiss: «Wir können nicht erwarten, jedes Wochenende in Bestform zu sein.» Trotzdem bleibt er zuversichtlich.

In den ersten neun Saisonläufen vor der Sommerpause konnte Miguel Oliveira drei Podestplätze einfahren: In Mugello und auf dem Sachsenring wurde er jeweils Zweiter, das Rennen in Barcelona konnte der Portugiese sogar für sich entscheiden. Doch seit dem Österreich-Doppel lief es nicht mehr nach Plan, Oliveira schaffte es in den vergangenen fünf Rennen nur einmal in die Punkte – in Aragón kreuzte er die Ziellinie als Vierzehnter.

Auf die Ursache für den Leistungseinbruch angesprochen, erklärte der KTM-Werksfahrer nach seinem 20. Platz in Misano: «Natürlich lautet das Ziel, zur alten Form zurückzufinden. Es ist schwierig, eine Antwort auf die Frage zu finden, warum es aktuell nicht so gut läuft. Es ist eine Kombination von vielen kleinen Dingen, die zu dieser Situation geführt hat.»

«Derzeit scheint das Glück nicht auf unserer Seite zu sein», seufzte der aktuelle WM-Zehnte, betonte aber auch gleichzeitig: «Es gab Momente, in denen wir in den vergangenen Wochenenden zwischendurch einen guten Speed zeigen konnten. Wir haben ein paar Mal gezeigt, dass wir mehr Potenzial haben, als es die aktuellen Ergebnisse am Sonntag vermuten lassen. Etwa in Aragón im zweiten und vierten Training, oder auch im Warm-up in Misano.»

«Aber so ist der Sport, wir können nicht erwarten, an jedem Wochenende in Bestform zu sein. Ich finde derzeit einfach nicht das richtige Gefühl, um meine Bestleistung abrufen zu können. Aber wir werden das schaffen und wenn es soweit ist, werde ich auch wieder sehr konkurrenzfähig sein», fügte der 26-Jährige trotzig an.

Der erhoffte Fortschritt konnte bereits beim zweitägigen Misano-Test erzielt werden, wie KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer im SPEEDWEEK.com-Interview bestätigte. «Beim Misano-Test am Dienstag und Mittwoch haben wir Fortschritte gesehen. Jetzt hoffen wir, dass sie sich auch auf den restlichen vier Pisten bewähren», erklärte der Deutsche. Oliveira selbst sagte nach den Testfahrten: «Der Test war gut, denn wir waren bei den Rundenzeiten deutlich konkurrenzfähiger als am letzten Wochenende.»

MotoGP-Test, Misano, kombinierte Zeiten des 22.9.

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,584 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,123

4. Nakagami, Honda, + 0,151

5. Miller, Ducati, + 0,214

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,342

7. Quartararo, Yamaha, + 0,375

8. Viñales, Aprilia, + 0,418

9. Oliveira, KTM, + 0,552

10. Marc Márquez, Honda, + 0,567

11. Marini, Ducati, + 0,572

12. Binder, KTM, + 0,591

13. Alex Márquez, Honda, + 0,675

14. Pirro, Ducati, + 0,747

15. Rins, Suzuki, + 0,768

16. Martin, Ducati, + 0,828

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,051

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,246

19. Rossi, Yamaha, + 1,258

20. Pedrosa, KTM, + 1,375

21. Bastianini, Ducati, + 1,391

22. Raul Fernandez, KTM, + 2,404

23. Savadori, Aprilia, + 2,459

24. Guintoli, Suzuki, + 2,557

25. Gardner, KTM, + 3,057

MotoGP-Test, Misano, kombinierte Zeiten des 21.9.

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,524 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,107 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

4. Nakagami, Honda, + 0,389

5. Mir, Suzuki, + 0,403

6. Quartararo, Yamaha, + 0,456

7. Marini, Ducati, + 0,474

8. Miller, Ducati, + 0,520

9. Martin, Ducati, + 0,611

10. Binder, KTM, + 0,645

11. Rossi, Yamaha, + 0,646

12. Oliveira, KTM, + 0,768

13. Zarco, Ducati, + 0,824

14. Rins, Suzuki, + 0,855

15. Marc Márquez, Honda, + 0,924

16. Viñales, Aprilia, + 1,066

17. Alex Márquez, Honda, + 1,068

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,129

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,141

20. Lecuona, KTM, + 1,227

21. Bastianini, Ducati, + 1,313

22. Petrucci, KTM, + 2,002

23. Pedrosa, KTM, + 2,058

24. Bradl, Honda, + 2,756

25. Savadori, Aprilia, + 2,973