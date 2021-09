Zeitplan Texas-GP 2021: Volles Programm am Abend

Diese Woche treffen sich die MotoGP-Stars in Austin zum Kräftemessen auf dem «Circuit of the Americas». Die MotoGP-Fans in Europa dürfen sich deshalb über ein spannendes Abendprogramm freuen.

Im Vorjahr fielen alle Übersee-GP Corona-bedingt aus, in einer Woche steht mit dem «Red Bull Grand Prix of the Americas» nach dem Doppel-Event zum Auftakt in Doha die zweite und letzte Station ausserhalb Europas im Kalender der Motorrad-WM 2021. Für die Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz bedeutet das: Sieben Stunden Zeitverschiebung sind zu beachten, daher wird die MotoGP zum attraktiven Abendprogramm.

Vier Rennen vor Schluss verfügt Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo in der MotoGP-Tabelle über ein 48-Punkte-Polster auf Ducati-Ass Pecco Bagnaia, der in Aragón und Misano zwei Siege in Folge feierte – die ersten Erfolge überhaupt in der Königsklasse für den Moto2-Champion von 2018.

Gespannt sein dürfen die Fans aber auch auf die Performance von Marc Márquez, der auf dem COTA sechs Jahre lang ungeschlagen war, ehe er 2019 im Rennen in Führung liegend stürzte und Alex Rins das Feld überließ. Der Suzuki-Werksfahrer setzte sich damals gegen Valentino Rossi durch und ist somit der bisher letzte Texas-GP-Sieger.

In der Moto2-Klasse trennen die Ajo-Fahrer Remy Gardner und Raul Fernandez an der Spitze des WM-Klassements 34 Punkte. Nach ihrem MotoGP-Debüt auf der RC16 am Mittwoch in Misano liegt der Fokus nun also wieder auf dem Titelkampf, in dem Sky-VR46-Fahrer Marco Bezzecchi mit 81 Zählern Rückstand rein rechnerisch zwar noch mitmischt, realistisch gesehen aber kaum noch Chancen hat. Maximal 100 Punkte sind noch zu holen.

In der Moto3-WM liegen Leopard-Honda-Pilot Dennis Foggia und GASGAS-Werksfahrer Sergio Garica punktgleich auf dem zweiten Rang, allerdings ganze 42 Punkte hinter WM-Leader Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo).

Zeitplan «Red Bull Grand Prix of the Americas» 2021 (MESZ)

Freitag, 1. Oktober 2021

16.00 – 16.40 Uhr: Moto3, FP1?

16.55 – 17.40 Uhr: MotoGP, FP1?

17.55 – 18.35 Uhr: Moto2, FP1

20.15 – 20.55 Uhr: Moto3, FP2

21.10 – 21.55 Uhr: MotoGP, FP2

22.10 – 22.50 Uhr: Moto2, FP2??

Samstag, 2. Oktober 2021?

16.00 – 16.40 Uhr: Moto3, FP3

16.55 – 17.40 Uhr: MotoGP, FP3?

17.55 – 18.35 Uhr: Moto2, FP3

19.35 – 19.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1?

20.00 – 20.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2?

20.30 – 21.00 Uhr: MotoGP, FP4

21.10 – 21.25 Uhr: MotoGP, Qualifying 1?

21.35 – 21.50 Uhr: MotoGP, Qualifying 2?

22.10 – 22.25 Uhr: Moto2, Qualifying 1?

22.35 – 22.50 Uhr: Moto2, Qualifying 2

??Sonntag, 3. Oktober 2021?

15.40 – 16.00 Uhr: Moto3, Warm-up?

16.10 – 16.30 Uhr: Moto2, Warm-up?

16.40 – 17.00 Uhr: MotoGP, Warm-up??

Startzeiten?

18.00 Uhr: Moto3, Rennen (17 Runden)

19.20 Uhr: Moto2, Rennen (18 Runden)?

21.00 Uhr: MotoGP, Rennen (20 Runden)