Alex Rins (Suzuki): Extra-Motivation dank Baby-Glück

Suzuki-Werksfahrer Alex Rins startet mit sehr guten Erinnerungen ins Texas-Wochenende. Der Sieger des jüngsten MotoGP-Rennens auf dem «Circuit of the Americas» hofft nicht nur deshalb auf ein starkes Ergebnis.

In Misano hatte Alex Rins kein Glück: Der Suzuki-Pilot stürzte beim Versuch, mit dem vor ihm fahrenden Enea Bastianini mithalten zu können, und tröstete sich hinterher: «Es ist natürlich enttäuschend, aber ich bin zum Glück unverletzt.» Danach erlebte der Spanier zwei produktive Testtage, bei dem er den 2022er-Motor der GSX-RR testete, bevor er in seine Wahlheimat Andorra eilte, um die Geburt seines Söhnchens Lucas zu erleben.

Der Familienzuwachs sorgt für zusätzlichen Ansporn, wie Rins verrät. «Ich bin so glücklich, nach Texas zurückzukehren», freut sich der 25-Jährige aus Barcelona, der 2019 auf dem «Circuit of the Americas» seinen ersten Sieg in der Königsklasse einfahren konnte. «Das war ein sehr spezielles Rennen, in dem ich ein grossartiges Duell mit Valentino Rossi hatte, da waren so viele Zuschauer und wir hatten mit dem Team eine wirklich schöne Feier.»

«Mit diesen glücklichen Erinnerungen werde ich ins Wochenende starten, und ich hoffe wirklich, dass ich auch diesmal ein super Ergebnis einfahren kann. Denn vergangene Woche wurde ich Vater und das motiviert mich umso mehr, ein gutes Ergebnis einzufahren. Ich weiss, dass unser Bike auf dieser Strecke schnell sein kann», sagt Rins vor dem Start des Rennwochenendes.

Sein Teamkollege Joan Mir gesteht hingegen: «Ich kenne die Strecke nicht so gut, denn ich war da zwar in den kleineren WM-Klassen unterwegs. Aber auf dem MotoGP-Bike fuhr ich in Texas nur in meinem Rookie-Jahr, da wir im vergangenen Jahr wegen der Pandemie nicht in den USA fahren konnten. Es ist aber eine sehr Interessante Strecke, die so viel Abwechslung bietet. Ich glaube, unser Bike kann hier stark sein.»

MotoGP-Test, Misano, kombinierte Zeiten des 22.9.

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,584 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,123

4. Nakagami, Honda, + 0,151

5. Miller, Ducati, + 0,214

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,342

7. Quartararo, Yamaha, + 0,375

8. Viñales, Aprilia, + 0,418

9. Oliveira, KTM, + 0,552

10. Marc Márquez, Honda, + 0,567

11. Marini, Ducati, + 0,572

12. Binder, KTM, + 0,591

13. Alex Márquez, Honda, + 0,675

14. Pirro, Ducati, + 0,747

15. Rins, Suzuki, + 0,768

16. Martin, Ducati, + 0,828

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,051

18. Dovizioso, Yamaha, + 1,246

19. Rossi, Yamaha, + 1,258

20. Pedrosa, KTM, + 1,375

21. Bastianini, Ducati, + 1,391

22. Raul Fernandez, KTM, + 2,404

23. Savadori, Aprilia, + 2,459

24. Guintoli, Suzuki, + 2,557

25. Gardner, KTM, + 3,057

MotoGP-Test, Misano, kombinierte Zeiten des 21.9.

1. Bagnaia, Ducati, 1:31,524 min

2. Pol Espargaró, Honda, + 0,107 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,319

4. Nakagami, Honda, + 0,389

5. Mir, Suzuki, + 0,403

6. Quartararo, Yamaha, + 0,456

7. Marini, Ducati, + 0,474

8. Miller, Ducati, + 0,520

9. Martin, Ducati, + 0,611

10. Binder, KTM, + 0,645

11. Rossi, Yamaha, + 0,646

12. Oliveira, KTM, + 0,768

13. Zarco, Ducati, + 0,824

14. Rins, Suzuki, + 0,855

15. Marc Márquez, Honda, + 0,924

16. Viñales, Aprilia, + 1,066

17. Alex Márquez, Honda, + 1,068

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,129

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,141

20. Lecuona, KTM, + 1,227

21. Bastianini, Ducati, + 1,313

22. Petrucci, KTM, + 2,002

23. Pedrosa, KTM, + 2,058

24. Bradl, Honda, + 2,756

25. Savadori, Aprilia, + 2,973