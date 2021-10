Jack Miller: «Sicherlich besser als beim letzten Mal» 17.10.2021 - 11:44 Von Otto Zuber

© Gold & Goose Jack Miller

Ducati-Werksfahrer Jack Miller musste sich auf dem «Circuit of the Americas» in Austin mit dem siebten Rang begnügen. Schon vor dem Qualifying lobte er die Fortschritte, die Ducati in Texas machen konnte.