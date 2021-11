Alex Márquez (LCR Honda): «Ein ganz anderes Bike»

Im Rahmen des «Allianz Junior Motor Camp» sprach Alex Márquez über die Schwierigkeiten in der Saison 2021 und die vielversprechende neue Version der Honda RC213V, die er in Jerez ausprobieren durfte.

Weil Marc Márquez von den Ärzten nach dem Offroad-Crash eine strikte sechswöchige Trainingspause verordnet wurde, lag die Instruktoren-Tätigkeit bei der diesjährigen Ausgabe des «Allianz Junior Motor Camp» in erster Linie bei dessen Bruder Alex und Honda-MX-Star Ruben Fernandez.

Alex Márquez genoss die Arbeit mit den 20 Talenten, die nach Spanien eingeladen wurden, und erklärte gegenüber «MotoGP.com»: «Es macht sehr viel Spass, auch wenn es natürlich eine grosse Verantwortung ist. Die Eltern überlassen dir ihre Kinder und du musst auf sie aufpassen. Aber es war wirklich toll, ich freue mich, dass ich dabei sein konnte. Es waren drei intensive Tage, aber es war sehr schön.»

Der 25-Jährige nutzte die Chance, um einen Blick auf die abgelaufene Saison zu werfen und gestand unumwunden: «Es war nicht einfach, denn wir erwischten keinen guten Start ins Jahr. Das betraf nicht nur mich, alle Honda-Fahrer hatten im ersten Teil der Saison Mühe.» Gleichzeitig betonte er: «Ab der Saisonmitte konnten wir uns aber steigern, Marc konnte Rennsiege einfahren und ich kam dem Podest in Portimão nahe. Wir konnten uns klar verbessern.»

Auch der Blick auf das anstehende Jahr bietet Grund zur Freude. Über die neue Version der RC213V, die Honda für die Saison 2022 entwickelt, sagte der WM-Sechzehnte: «Ich hatte in Jerez die Chance, die neue Honda auszuprobieren und es ist ein ganz anderes Bike. Das Gefühl war aber von Anfang an gut, und ich konnte schnelle Rundenzeiten fahren, was auch das Wichtigste ist. Es gibt aber noch vieles zu verbessern, auch wenn wir speziell beim Hinterrad-Grip zulegen konnten. In anderen Bereichen müssen wir aber zulegen. Ich kann aber sagen, dass wir eine gute Basis haben.»

MotoGP Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1.Quartararo, 278 Punkte. 2. Bagnaia 252. 3. Mir 208. 4. Miller 181. 5. Zarco 173. 6. Binder 151. 7. Marc Márquez 142. 8. Aleix Espargaró 120. 9. Martin 111. 10. Viñales 106. 11.Bastianini 102. 12. Pol Espargaró 100. 13. Rins 99. 14. Oliveira 94. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 70. 17. Morbidelli 47. 18. Rossi 44. 19. Marini 41. 20. Lecuona 39. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 12. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 357 Punkte. 2. Yamaha 309. 3. Suzuki 240. 4. Honda 214. 5. KTM 205. 6. Aprilia 121.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo 433 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 380. 3. Suzuki Ecstar 307. 4. Pramac Racing 288. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 245. 7. LCR Honda 146. 8. Esponsorama Racing 143. 9. Aprilia Racing Team Gresini 135. 10. Petronas Yamaha SRT 96. 11. Tech3 KTM Factory Racing 76.