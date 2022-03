Neuer Zeitplan: Das sagen die MotoGP-Asse

MotoGP-Pressekonferenz am Donnerstag in Argentinien

Während einige Team in Termas de Río Hondo ihr Equipment schon aufgebaut haben, stehen die Boxen anderer MotoGP-Mannschaften noch leer. Die Fahrer sind sich einig, für wen diese Situation besonderen Stress bedeutet.

Die Stimmung unter den MotoGP-Stars ist am Donnerstag vor dem Argentinien-GP angespannt. Aufgrund von Frachtproblemen stehen einige Teams bislang ohne Equipment da, dieses soll frühestens Freitagmittag eintreffen. Aus diesem Grund wurde der Trainingsfreitag gecancelt und der Zeitplan auf zwei bzw. drei freie Trainings sowie die beiden Qualifying-Sitzungen am Samstag gekürzt.

«Wir haben alles beisammen, also ich könnte loslegen», schmunzelte Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha), dessen Boxenausrüstung planmäßig vor dem GP-Wochenende auf dem Autódromo Termas de Río Hondo eingetroffen war. Katar-Sieger Enea Bastianini (Gresini-Ducati) blickte am Donnerstag hingegen in eine leere Box: «Aktuell habe ich gar nichts. Ich habe weder ein Bike noch etwas in der Box. Aber wir werden sehen, wie es am Freitag aussieht.»

Die Ausrüstung des Red Bull KTM-Werksteams ist ebenfalls noch nicht vollständig, wie Mandalika-Sieger Miguel Oliveira bei der Pressekonferenz am Donnerstag berichtete: «Ich denke, wir müssen froh sein, dass uns nur ein Bike fehlt und nicht wie anderen Teams die gesamte Ausrüstung. Der Samstag wird dennoch für uns alle eine Herausforderung sein.»

In einem Punkt sind sich die Fahrer einig, was auch Johann Zarco bestätigte. «Vor allem für die Mechaniker und die Teams, die bislang noch gar nichts haben, wird es sehr hart. Die Arbeit, die sie normalerweise in 48 Stunden erledigen, müssen sie jetzt innerhalb einer Nacht schaffen. Zum Glück wurde bei Pramac Ducati alles rechtzeitig geliefert.»

Der neue Zeitplan für den Argentinien-GP (MESZ):

Samstag, 2. April

13.45 – 14.25 Uhr: Moto3, FP1

14.40 – 15.20 Uhr: Moto2, FP1

15.35 – 16.20 Uhr: MotoGP, FP1



16.35 – 17.15 Uhr: Moto3, FP2

17.30 – 18.10 Uhr: Moto2, FP2

18.25 – 19.10 Uhr: MotoGP, FP2



19.35 – 19.50 Uhr: Moto3, Qualifying 1

20.00 – 20.15 Uhr: Moto3, Qualifying 2

20.30 – 20.45 Uhr: Moto2, Qualifying 1

20.55 – 21.10 Uhr: Moto2, Qualifying 2

21.25 – 21.55 Uhr: MotoGP, FP3

22.05 – 22.20 Uhr: MotoGP, Qualifying 1

22.30 – 22.45 Uhr: MotoGP, Qualifying 2



Sonntag, 3. April

14.30 – 14.50 Uhr: Moto3, Warm-up

15.00 – 15.20 Uhr: Moto2, Warm-up

15.30 – 16.00 Uhr: MotoGP, Warm-up



17.00 Uhr: Moto3, Rennen (21 Runden)

18.20 Uhr: Moto2, Rennen (23 Runden)

20.00 Uhr: MotoGP, Rennen (25 Runden)