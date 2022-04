Aleix Espargaró: «Solche Aussagen motivieren mich»

Nach dem historisch wertvollen Sieg für Aprilia am Sonntag sprach MotoGP-Gewinner Aleix Espargaró über seinen Weg bei Aprilia und über den Schlüssel zum Erfolg. Manche Aussagen machen ihn hungrig.

Bei seiner 200. MotoGP-Teilnahme am Sonntag auf der Strecke von Termas de Rio Hondo gelang Aleix Espargaró der erste Sieg in seiner WM-Karriere. Der Spanier kämpfte sich gegen Jorge Martin (Ducati) durch und war nach der Zieldurchfahrt zu Tränen gerührt.

«Seit ich vor sechs Jahren bei Aprilia angefangen habe, hat sich sehr viel verändert. Besonders als Massimo Rivola zu uns kam, ist vieles auf den Kopf gestellt worden. Massimo hat gleich die Organisation in Noale verändert, sodass es besser funktioniert», erklärte der 32-Jährige in der Pressekonferenz nach dem Argentinien-GP. «Romano Albesiano hat sich seitdem auf die Entwicklung der Maschine konzentriert, er ist der Vater dieses Bikes und es hat sich herausgestellt, dass er ein sehr guter Ingenieur ist, manchmal muss man sich auf seinen Job fokussieren.»

Espargaró betonte anschließend: «Die RS-GP 2022 ist nun eines der besten Bikes, ich glaube also, die Organisation von Massimo war der Schlüssel zum Erfolg. Es wurden mehr Ingenieure in das Projekt einbezogen, trotzdem sind die Leute, die das Projekt damals gestartet haben, immer noch mit an Bord und das macht mich glücklich und sehr stolz.»

«Als ich damals mit Maverick bei Suzuki war und dort gehen musste, weil ich nicht gut genug war, landete ich bei Aprilia, obwohl ich nicht auf der Top-Liste der Fahrer stand. Die schnellsten Piloten wollten nicht zu Aprilia, niemand hat an das Projekt geglaubt. Ich habe vom ersten Tag an betont, dass ich versuchen werde, mit dem Motorrad zu gewinnen. Ich wollte dieses Motorrad an die Spitze bringen, ich habe nicht erwartet, dass es so lange dauern würde, doch letztendlich haben wir es geschafft», freute sich der Aprilia-Werksfahrer, der nun die WM-Gesamtwertung anführt.

«Vor drei Jahren haben wir versucht, einige junge Piloten aus der Moto2-Klasse für Aprilia zu überzeugen, doch sie sagten, dass sie es bevorzugen, auf ein anderes Bike zu warten. Solche Aussagen machen mich noch hungriger und motivieren mich, denn diese Leute werden sich später daran erinnern, dass sie abgesagt haben und staunen, dass wir gewinnen können», sagte Aleix.

«Ich bin glücklich und nach der Pole-Position haben mir viele ehemalige Aprilia-Fahrer geschrieben, dass sie sich für mich und Aprilia freuen, denn sie wissen, wie hart diese Aufgabe war. Sam Lowes, Andrea Iannone, Scott Redding, alle haben betont, wie groß der Rückstand zu den Gegnern damals war.»

Auf dem Erfolg ausruhen ist für den Spanier keine Option, doch es macht ihn mächtig stolz. «Es gibt weiterhin viel zu tun, aber ich denke, die Fahrer in der Moto3- und Moto2-Klasse sehen, dass das Projekt immer ernsthafter einer Option für die Zukunft ist und ich bin mir sicher, das ist auch für den Sport großartig, denn beinahe jedes Bike kann gewinnen. In diesem Jahr haben KTM, Ducati und Aprilia Rennen gewonnen, Honda ist stark und Suzuki ebenfalls. Yamaha ist der aktuelle Weltmeister», sagte der ältere Bruder von Honda-Pilot Pol Espargaró.

«Aprilia war im letzten Jahr, das am meisten unterschätzte Bike, doch wir wussten, dass wir einen Vorteil haben. Mit der ganzen Arbeit, die in das Motorrad floss, kamen wir näher. Das Level der sechs Hersteller war sehr hoch und alle haben sehr starke Fahrer, das ist fantastisch für diese Meisterschaft. Früher waren es nur zwei Hersteller, die um den Sieg fahren, heute sind es gleich sechs Bikes, das ist unglaublich.»

WM-Stand nach 3 von 21 Grand Prix:

1. Aleix Espargaró 45 Punkte. 2. Brad Binder 38. 3. Bastianini 36. 4. Rins 36. 5. Quartararo 35. 6. Mir 33. 7. Oliveira 28. 8. Zarco 24. 9. Martin 20. 10. Pol Espargaró 20. 11. Miller 15. 12. Morbidelli 14. 13. Viñales 13. 14. Bagnaia 12. 15. Marc Márquez 11. 16. Nakagami 10. 17. Marini 10. 18. Bezzecchi 7. 19. Darryn Binder 6. 20. Alex Márquez 4. 21. Dovizioso 2. 22. Gardner 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 61 Punkte. 2. KTM 55. 3. Aprilia 45. 4. Suzuki 37. 5. Yamaha 35. 6. Honda 24.



Team-WM:

1. Suzuki Ecstar 69 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 66. 3. Aprilia Racing 58. 4. Monster Energy Yamaha 49. 5. Pramac Racing 44. Gresini Racing MotoGP 36. 7. Repsol Honda 31. 8. Ducati Lenovo 27. 9. Mooney VR46 Racing 17. 10. LCR Honda 14. 11. WithU Yamaha RNF 8. 12. Tech3 KTM Factory 1.