Nach Jerez-Sieg: Ai Ogura erhöht Druck auf Nakagami

Er dominierte das Moto2-Rennen am letzten Sonntag in Jerez. Ai Ogura kämpfte sich von der Pole-Position zu einem Start-und-Ziel-Sieg und setzte damit im Kampf um einen MotoGP-Platz ein großes Ausrufezeichen.

Takaaki Nakagami konnte am Sonntag ebenfalls ein gutes Resultat im MotoGP-Rennen erzielen. Der 30-Jährige fuhr auf Platz 7 und er war damit der beste «Independent»-Fahrer. Beim Test am Montag stürzte der Japaner in den Morgenstunden, er klagte anschließend über starke Schmerzen. Sein LCR-Honda-Team teilte anschließend mit, dass keine Brüche zu erkennen waren, bei einem MRT in Barcelona sollte aber genaueres überprüft werden.

Seit einigen Wochen steht die Frage im Raum, ob die Leistungen des Honda-Fahrers ausreichend sind, um weiter in der MotoGP-Klasse zu starten. Aus der Moto2-Kategorie drängen sich mit Somkiat Chantra und Ai Ogura zwei heiße Kandidaten auf, wobei Ogura am Sonntag seine Favoritenrolle auf den Platz im Honda-Team von LCR gefestigt haben dürfte.

Es war der erste GP-Sieg des 21-Jährigen, doch mit Konstanz hatte er bereits 2020 in der Moto3-Klasse geglänzt. Damals holte er sieben Podestplätze und landete mit 170 Punkten auf Gesamtrang 3, hinter Weltmeister Albert Arenas und punktgleich mit Tony Arbolino. Nach dem Erfolg beim GP von Spanien war der Kalex-Pilot voller Freude.

«Ich bin zu 120 Prozent glücklich. Es ist mein erster Sieg in der Weltmeisterschaft. Ich konnte immer gute Positionen einfahren, aber zum Sieg hatte es nie gereicht. Wir haben das jetzt gebraucht», strahlte Ogura. «Am Samstag konnte ich meine erste Pole-Position in der Moto2-Klasse holen, als Erster bin ich auch ins Ziel gekommen. Das Team hat mir ein perfektes Bike gestellt und ich bin ein perfektes Rennen gefahren.»

Ogura ging weiter auf das Wochenende ein. «Normalerweise habe ich am ersten Tag eines GP-Wochenendes immer Probleme und besonders in Jerez, doch der Freitag verlief gut. Um Zwischenfälle zu vermeiden, war es unser Plan, das Rennen in Führung liegend zu kontrollieren, das hat funktioniert. Ich weiß, das viele Motorradfans auf diesen Sieg gewartet haben und es hat endlich funktioniert», so der Japaner abschließend.

In der Moto2-WM steht Ogura nach 6 von 21 Rennen auf Platz 2, direkt hinter Celestino Vietti. Nakagami steht auf Position 15 in der MotoGP-Weltmeisterschaft, dem Einsatz beim nächsten Rennen in Le Mans steht nach neuesten Informationen von SPEEDWEEK.com nichts mehr im Wege. Das LCR-Team gab am Mittwoch Entwarnung.

Ergebnis MotoGP-Test, Jerez (2. Mai):

1. Zarco, Ducati, 1:37,136 min

2. B. Binder, KTM, 1:37,294

3. Quartararo, Yamaha, 1:37,438

4. Miller, Ducati, 1:37,456

5. P. Espargaró, Honda, 1:37,556

6. Mir, Suzuki, 1:37,756

7. A. Espargaró, Aprilia, 1:37,774

8. Rins, Suzuki, 1:37,778

9. Martin, Ducati, 1:37,781

10. Bastianini, Ducati, 1:37,802

11. A. Márquez, Honda, 1:37,805

12. Bagnaia, Ducati, 1:37,807

13. Bezzecchi, Ducati, 1:37,823

14. Marini, Ducati, 1:37,897

15. M. Márquez, Honda, 1:37,940

16. Viñales, Aprilia, 1:38,066

17. Morbidelli, Yamaha, 1:38,077

18. Dovizioso, Yamaha, 1:38,179

19. Di Giannantonio. Ducati, 1:38,271

20. Nakagami, Honda, 1:38,289

21. Oliveira, KTM, 1:38,319

22. Gardner, KTM, 1:38,589

23. D. Binder, Yamaha, 1:38,897

24. Savadori, Aprilia, 1:38,927

Ergebnisse MotoGP Jerez (1. Mai):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:00,554 min

2. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,285 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +10,977

4. Marc Márquez (E), Honda, +12,676

5. Jack Miller (AUS), Ducati, +12,957

6. Joan Mir (E), Suzuki, +13,934

7. Takaaki Nakagami (J), Honda, +14,929

8. Enea Bastianini (I), Ducati, +18,436

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +18,830

10. Brad Binder (ZA), KTM, +20,056

11. Pol Espargaró (E), Honda, +20,856

12. Miguel Oliveira (P), KTM, +23,131

13. Alex Márquez (E), Honda, +25,306

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +27,358

15. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,519

16. Luca Marini (I), Ducati, +29,278

17. Andrea Dovizioso (I), Yamaha, +35,204

18. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +35,361

19. Alex Rins (E), Suzuki, +38,922

20. Remy Gardner (AUS), KTM, +43,378

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,299

22. Jorge Martin (E), Ducati, +1:07,681 min

– Stefan Bradl (D), Honda, 15 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Ducati, 16 Runden zurück

– Darryn Binder (ZA), Yamaha, 20 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 21 Grand Prix:

1. Quartararo 89 Punkte. 2. Aleix Espargaró 82. 3. Bastianini 69. 4. Rins 69. 5. Bagnaia 56. 6. Mir 56. 7. Zarco 51. 8. Brad Binder 48. 9. Marc Márquez 44. 10. Oliveira 43. 11. Miller 42. 12. Pol Espargaró 35. 13. Martin 28. 14. Viñales 27. 15. Nakagami 21. 16. Morbidelli 18. 17. Alex Márquez 16. 18. Bezzecchi 15. 19. Marini 14. 20. Dovizioso 8. 21. Darryn Binder 6. 22. Gardner 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 131 Punkte. 2. Yamaha 89. 3. Aprilia 83. 4. Suzuki 80. 5. KTM 76. 6. Honda 57.

Team-WM:

1. Suzuki Ecstar, 125 Punkte. 2. Aprilia Racing 109. 3. Monster Energy Yamaha 107. 4. Ducati Lenovo 98. 5. Red Bull KTM Factory 91. 6. Pramac Racing 79. 7. Repsol Honda 79. 8. Gresini Racing MotoGP 69. 9. LCR Honda 37. 10. Mooney VR46 Racing 29. 11. WithU Yamaha RNF 14. 12. Tech3 KTM Factory 3.