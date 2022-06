Francesco Guidotti (KTM): Grip am Vorderreifen fehlte 06.06.2022 - 12:05 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose KTM-Teammanager Francesco Guidotti zog beim Catalunya-GP eine durchwachsene Bilanz

Beim MotoGP-Rennen in Barcelona schafften es nach einem verpatzten Qualifying erstmals in dieser Saison alle vier KTM-Piloten in die Punkteränge. Teammanager Francesco Guidotti sieht die Leistung dennoch kritisch.