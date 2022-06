Jorge Martin: «Nakagami ist dafür verantwortlich»

Als Honda-Fahrer Taka Nakagami beim MotoGP-Rennen in Barcelona Alex Rins (Suzuki) und Pecco Bagnaia abräumte, fuhr Jorge Martin auf Platz 2. Anschließend kommentierte er den Zwischenfall mit einer klaren Meinung.

Jorge Martin beendete vor dem GP in Katalonien 2022 erst drei MotoGP-Rennen in den Punkten. Der Spanier stand beim Heimrennen in Barcelona unter Druck, denn für einen Ducati-Werksplatz musste er endlich Ergebnisse abliefern. Dies gelang ihm im neunten Rennen des Jahres. Der Pramac-Fahrer holte sich Platz 2 hinter Sieger Fabio Quartararo (Yamaha), doch nach dem Start hatte er Glück, dass er nicht in den Crash mit Nakagami, Rins und Bagnaia verwickelt wurde.

Der 24-Jährige ist mit dem Vorgehen der Rennleitung nicht einverstanden. «Die Stewards müssen objektiver arbeiten. Nicht bei dem Fahrer so, bei dem nächsten ganz anders. In Mugello wurde ich für etwas Dummes bestraft. Ich habe meine Lage exakt geschildert, sie haben es verstanden, aber nichts geändert», ärgerte sich der Moto3-Weltmeister von 2018. «Bei so einem Sturz wie in Barcelona, können Menschen verletzt werden. Nicht nur die anderen Fahrer, auch Nakagami selbst. Aber es sieht so aus, als würden sie nichts tun.»

Der Ducati-Fahrer, der nach neun von 20 MotoGP-Rennen auf Position 12 der Gesamtwertung steht, betonte, dass es eine unfaire Vorgehensweise in der «premier class» geben würde. «Es gibt Regeln. Meiner Meinung nach müssen alle gleich behandelt werden. Aktuell ist es vom Gefühl her so, dass sie die Fahrer unterschiedlich behandeln. Sie müssen etwas ändern», wurde Martin eindeutig.

«Für mich war es kein normaler Rennunfall. Sie hätten Nakagami bereits in Mugello bestrafen müssen», sagte der Spanier in Bezug auf den Zwischenfall in Italien, der ebenfalls Alex Rins zu Fall brachte. «Wenn es keinen Penalty gibt, dann gibt es ihm das Signal, dass er sich alles erlauben kann.»

«Er wird also immer wieder gleich agieren. Er ist dafür verantwortlich, dass Alex Rins sich das Handgelenk gebrochen hat. Seiner Gesundheit hat er auch keinen Gefallen getan. Die Stewards müssen an einem System arbeiten, dass der Sicherheit der Fahrer zu Gute kommt», forderte Martin nach dem Katalonien-GP.

MotoGP-Ergebnis, Montmeló (5. Juni):

1. Quartararo, Yamaha, 24 Rdn in 40:29,360 min

2. Martin, Ducati, + 6,473 sec

3. Zarco, Ducati, + 8,385

4. Mir, Suzuki, + 11,481

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 14,395

6. Marini, Ducati, + 15,430

7. Viñales, Aprilia, + 15,975

8. Brad Binder, KTM, + 21,436

9. Oliveira, KTM, + 26,800

10. Alex Márquez, Honda, + 30,460

11. Gardner, KTM, + 32,443

12. Darryn Binder, Yamaha, + 32,881

13. Morbidelli, Yamaha, + 33,168

14. Miller, Ducati, + 34,693

15. Fernández, KTM, + 37,844

16. Pirro, Ducati, + 44,533

17. Pol Espargaró, Honda, + 46,199

– Dovizioso, Yamaha, 7 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 16 Runden zurück

– Bastianini, Ducati, 17 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 19 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 23 Runden zurück

– Rins, Suzuki, 1. Runde nicht beendet

– Nakagami, Honda, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 147 Punkte. 2. Aleix Espargaró 125. 3. Bastianini 94. 4. Zarco 91. 5. Bagnaia 81. 6. Brad Binder 73. 7. Rins 69. 8. Mir 69. 9. Miller 65. 10. Marc Márquez 60. 11. Oliveira 57. 12. Martin 51. 13. Viñales 46. 14. Marini 41. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 22. 20. Darryn Binder 10. 21. Di Giannantonio 8. 22. Dovizioso 8. 23. Gardner 8. 24. Raúl Fernández 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 201 Punkte. 2. Yamaha 147. 3. Aprilia 126. 4. KTM 101. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 171 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 169. 3. Ducati Lenovo 146. 4. Prima Pramac Racing 142. 5. Suzuki Ecstar 138. 6. Red Bull KTM Factory 130. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 71. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 18. 12. Tech3 KTM Factory 9.