Vor SaRi: Tägliche Fortschritte bei Nakagami & Martin

Takaaki Nakagami (Honda) und Jorge Martin (Ducati) verbrachten den Montag nach dem Catalunya-GP im Krankenhaus statt beim Test, nun meldeten sich beide mit einem Update bei den Fans.

Beim schweren Startcrash in Montmeló kam Takaaki Nakagami glücklicherweise ohne Knochenbrüche und ernsthafte Verletzungen davon, dennoch blieb er zunächst zur Beobachtung im Krankenhaus. LCR-Chef Lucio Cecchinello räumte acht Tage später gegenüber SPEEDWEEK.com ein, dass die Sachsenring-GP-Teilnahme des 30-jährigen Japaners fraglich ist.

Nun meldete sich «Taka» selbst mit einem Update zu seiner Genesung: «Mir geht es nach und nach besser. Ich habe mich schon genug erholt, um einen Berg zu erklimmen», berichtete er am Dienstag auf seinem Instagram-Account. «Ich werde mein Bestes geben, um beim Deutschland-GP antreten zu können.»

Bei Prima Pramac Racing rechnet man dagegen fest damit, dass Jorge Martin für den Sachsenring-GP wieder in Bestform ist. Der 24-jährige Spanier unterzog sich am Montag der vergangenen Woche in Modena dem geplanten Eingriff am Karpaltunnel im rechten Handgelenk.

Der Zweite des Katalonien-GP unternahm am Dienstagmorgen eine Ausfahrt mit dem Rennrad, um seine körperliche Verfassung zu überprüfen. Anschließend ließ er wissen: «Ich bin mit meiner Hand noch nicht bei 100 Prozent, aber die Schmerzen werden mit jedem Tag weniger.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 9 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 147 Punkte. 2. Aleix Espargaró 125. 3. Bastianini 94. 4. Zarco 91. 5. Bagnaia 81. 6. Brad Binder 73. 7. Rins 69. 8. Mir 69. 9. Miller 65. 10. Marc Márquez 60. 11. Oliveira 57. 12. Martin 51. 13. Viñales 46. 14. Marini 41. 15. Pol Espargaró 40. 16. Nakagami 38. 17. Bezzecchi 30. 18. Alex Márquez 26. 19. Morbidelli 22. 20. Darryn Binder 10. 21. Di Giannantonio 8. 22. Dovizioso 8. 23. Gardner 8. 24. Raúl Fernández 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 201 Punkte. 2. Yamaha 147. 3. Aprilia 126. 4. KTM 101. 5. Suzuki 93. 6. Honda 81.



Team-WM:

1. Aprilia Racing 171 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 169. 3. Ducati Lenovo 146. 4. Prima Pramac Racing 142. 5. Suzuki Ecstar 138. 6. Red Bull KTM Factory 130. 7. Gresini Racing 102. 8. Repsol Honda 100. 9. Mooney VR46 Racing 71. 10. LCR Honda 64. 11. WithU Yamaha RNF 18. 12. Tech3 KTM Factory 9.