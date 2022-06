Enea Bastianini (Ducati/10.): «Unschöner Sturz»

Enea Bastianini am Freitag in Assen

Das elfte MotoGP-Rennwochenende der Saison fing für Enea Bastianini mit einem schnellen Abflug ungut an, nach Platz 10 im FP2 von Assen sprach der Gresini-Ducati-Hoffnungsträger aber von einem guten Gefühl.

Die Dutch TT begann mit einem Schreckmoment für Enea Bastianini, der im verregneten FP1 nach einer Viertelstunde vor Kurve 1 abflog und mit hohem Tempo ins Kiesbett rutschte. Er kurz vor dem Reifenstapel kam er zum Stehen, glücklicherweise blieb er unverletzt.

«Wir hatten am Vormittag eigentlich gut angefangen, aber nach ein paar Runden stürzte ich im Nassen. Leider war es ein unschöner Sturz. Es war Aquaplaning, die Bedingungen waren sehr kritisch», schilderte der dreifache Saisonsieger, der den Rest des ersten Trainings von der Gresini-Box aus verfolgte. Das erklärte auch seinen hohen Rückstand von mehr als 3,8 Sekunden auf die FP1-Bestzeit von Jack Miller.

Am Nachmittag griff die «Bestia» dann wieder ins Geschehen ein. Als Elfter nach FP2 fehlten dem WM-Vierten zunächst 0,004 sec auf einen vorläufigen Q2-Platz. «Am Nachmittag fingen wir wieder gut an. Dann trocknete die Strecke ab und auf den Slick-Reifen war ich recht stark. Es war aber schade um die letzten zwei Runden, weil ich zweimal hintereinander auf Franco auffuhr. Das ist gefährlich und ich ließ mit Sicherheit viel Zeit liegen. Wir hätten im Q2 sein müssen, ich verlor dadurch aber mehr als zwei Zehntel.»

Nach einer Strafe gegen Aleix Espargaró rückte Bastianini nachträglich auf Platz 10 vor.

«Das war aber nur der erste Tag, am Samstag sollte es trocken sein. Der Vormittag wird wichtig», verwies der Gresini-Ducati-Star auf das FP3. «Das Gute ist, dass ich ziemlich gut unterwegs war, ich konnte recht schnell sein. Von dem her ist soweit alles in Ordnung, das Gefühl zum Motorrad ist gut.»

Übrigens: Bastianini wurde am Ende des FP2 in Kurve 13 auch aus der Sicht der FIM MotoGP Stewards von Franco Morbidelli behindert. Weil der Yamaha-Werksfahrer zuvor schon in Kurve 1 Marco Bezzecchi gestört hatte und zudem bereits auf dem Sachsenring eine Warnung kassiert hatte, muss er im Rennen am Sonntag einen Long-Lap-Penalty absolvieren.

MotoGP, Assen, kombinierte Zeiten nach FP2 (24. Juni):

1. Bagnaia, Ducati, 1:33,274 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,305 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,337

4. Miller, Ducati, + 0,559

5. Mir, Suzuki, + 0,625

6. Viñales, Aprilia, + 0,664

7. Brad Binder, KTM, + 0,853

8. Zarco, Ducati, + 1,012

9. Bezzecchi, Ducati, + 1,038

10. Bastianini, Ducati, + 1,042

11. Nakagami, Honda, + 1,230

12. Marini, Ducati, + 1,262

13. Alex Márquez, Honda, + 1,325

14. Dovizioso, Yamaha, + 1,376

15. Oliveira, KTM, + 1,402

16. Martin, Ducati, + 1,549

17. Morbidelli, Yamaha, + 1,554

18. Pol Espargaró, Honda, + 1,560

19. Di Giannantonio, Ducati, + 1,628

20. Savadori, Aprilia, + 1,807

21. Gardner, KTM, + 1,948

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,297

23. Bradl, Honda, + 2,677

24. Fernández, KTM, + 2,952

– Aleix Espargaró*, Aprilia, + 8,086



*= letzter Run gestrichen (technisches Vergehen) und damit nicht innerhalb der 105-Prozent-Regel

MotoGP-Ergebnis, Assen, FP1:

1. Miller, Ducati, 1:42,589 min

2. Mir, Suzuki, + 0,109 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,302

4. Alex Márquez, Honda, + 0,370

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,441

6. Oliveira, KTM, + 0,502

7. Rins, Suzuki, + 0,527

8. Zarco, Ducati, + 0,561

9. Martin, Ducati, + 0,600

10. Viñales, Aprilia, + 0,828

11. Bagnaia, Ducati, +0,835

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,892

13. Binder, KTM, + 0,925

14. Bezzecchi, Ducati, + 0,953

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,135

16. Nakagami, Honda, + 1,229

17. Quartararo, Yamaha, + 1,659

18. Bradl, Honda, + 1,676

19. Fernández, KTM, + 1,696

20. Darryn Binder, Yamaha, + 2,013

21. Dovizioso, Yamaha, 2,236

22. Savadori, Aprilia, + 2,379

23. Gardner, KTM, + 2,693

24. Marini, Ducati, + 2,803

25. Bastianini, Ducati, + 3,857