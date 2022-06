MotoGP-Einstig auf Ducati: Das macht es so knifflig 30.06.2022 - 08:19 Von Tim Althof

© Gold & Goose Di Giannantonio und Enea Bastianini auf ihren Gresini-Bikes zwischen Aprilia und KTM

Im Gresini-Team starten 2022 die beiden Italiener Enea Bastianini und Fabio Di Giannantonio in der MotoGP. Während Enea bereits im letzten Jahr in die «premier class» kam, muss «Diggia» in diesem Jahr als Rookie ran.