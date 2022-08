Alex Rins in Silverstone: «Mit meinem Team feiern»

Alex Rins uns Joan Mir kommen bestens vorbereitet zum GP in Silverstone. Die beiden Suzuki-Werksfahrer sind sehr gespannt auf den letzten Auftritt mit der GSX-RR in Großbritannien.

Alex Rins erinnert sich sehr gerne an die vergangenen Jahre in Silverstone zurück, denn 2019 gelang ihm auf der 5,9 km langen Piste in England sein zweiter MotoGP-Sieg. Damals kämpfte er bis zur Ziellinie mit Honda-Star Marc Márquez um den Sieg. Rins packte all sein Können aus und trickste seinen Landsmann auf der Ziellinie aus. Auch im Vorjahr raste der Suzuki-Pilot auf das Podium in Silverstone.

«Endlich sind wir zurück in Silverstone. Jeder weiß, wie sehr ich diesen Ort mag und wie viele glückliche Erinnerungen ich daran habe. Es wäre fantastisch, ein weiteres Top-Ergebnis zu erzielen. Mein Team arbeitet das ganze Jahr extrem hart, es wäre schön, mit ihnen zu feiern», betonte Rins, der in der WM-Gesamtwertung nur auf Platz 9 liegt. «Ich habe in der Pause viel trainiert, ich glaube, jeder Fahrer hat das getan. Ich kann es nicht erwarten, endlich wieder auf mein Motorrad zu springen.

Teamkollege Joan Mir nutzte die Sommerpause ebenfalls, um sich zu regenerieren, außerdem heiratete er seine Freundin Alejandra. Der Spanier, der nach elf von 20 Rennen auf Position 8 in der WM-Tabelle steht, erhofft sich ein starkes Ergebnis mit der Suzuki.

«Ich habe nicht sehr viel Erfahrung in Silverstone, denn aus verschiedenen Gründen wie Verletzungen oder Absagen bin ich erst einmal mit dem MotoGP-Bike auf dieser Strecke gefahren. Trotzdem finde ich, das Layout ist sehr cool», so der Spanier. «Ich möchte mein Ergebnis aus dem Vorjahr verbessern, besonders weil unser Bike scheinbar auf dieser Strecke sehr gut funktioniert.»

Mir weiter: «Mein Teamkollege liebt diesen Ort, es wäre sehr schön, wenn wir beide an diesem Wochenende an der Spitze fahren würden. Ich fühle mich erholt und bereit nach der langen Sommerpause. Los geht’s.»

Teammanager Livio Suppo ergänzte: «Es war eine lange Sommerpause, aber es war nicht schlecht für alle, eine Auszeit zu haben. Der erste Teil der Saison war nicht einfach für uns, aber wir werden unser Bestes geben, um gute Ergebnisse in der zweiten Saisonhälfte zu erzielen.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 11 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 172 Punkte. 2. Aleix Espargaró 151. 3. Zarco 114. 4. Bagnaia 106. 5. Bastianini 105. 6. Brad Binder 93. 7. Miller 91. 8. Mir 77. 9. Rins 75. 10. Oliveira 71. 11. Martin 70. 12. Viñales 62. 13. Marc Márquez 60. 14. Bezzecchi 55. 15. Marini 52. 16. Nakagami 42. 17. Pol Espargaró 40. 18. Alex Márquez 27. 19. Morbidelli 25. 20. Di Giannantonio 18. 21. Darryn Binder 10. 22. Dovizioso 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 246 Punkte. 2. Yamaha 172. 3. Aprilia 155. 4. KTM 121. 5. Suzuki 101. 6. Honda 85.

Team-WM:

1. Aprilia Racing 213 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 197. 3. Ducati Lenovo Team 197. 4. Prima Pramac Racing 184. 5. Red Bull KTM Factory 164. 6. Suzuki Ecstar 152. 7. Gresini Racing 123. 8. Mooney VR46 Racing 107. 9 Repsol Honda 100. 10. LCR Honda 69. 11. WithU Yamaha RNF 20. 12. Tech3 KTM Factory 14.