Maverick Viñales (Aprilia/3.): «Jeder Schritt zählt»

In Silverstone fuhr Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales am Freitag in den freien Trainings der MotoGP-Klasse auf den dritten Platz. Der Spanier betonte anschließend, dass er darauf sehr stark aufbauen kann.

«Wenn ich am Freitag unter den ersten drei Fahrern bin, dann weiß ich, dass ich in der Lage bin, vorne zu fahren», stellte Maverick Viñales nach dem ersten Tag in Silverstone klar. «Das Gute ist, dass sich das Bike von Freitag auf Samstag nicht sehr verändert. So kann ich das gleiche konstante Gefühl beibehalten und ein gutes Wochenende aufbauen.»

Der Spanier landete weniger als zwei Zehntel hinter Spitzenreiter Fabio Quartararo aus dem Yamaha-Werksteam. Viñales betonte am Nachmittag, dass er sich beim GP in England große Chancen auf einen Spitzenplatz im Rennen ausrechne.

«Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir in der ersten Saisonhälfte erledigt haben, denn scheinbar haben wir einiges richtig gemacht», resümierte der Aprilia-Fahrer. «Wir schaffen es immer, direkt mit sehr viel Speed zu einem Wochenende zu kommen. Am Freitag bereits in den Top-3 zu sein, ist sehr wichtig, denn es gibt dir sehr viel Motivation. Der Rhythmus ist sehr gut.»

Der WM-Zwölfte weiß: «Das ist noch nicht das Ende, wir geben alles, um noch besser zu werden. Wir wollen jedes Rennen vorne kämpfen!»

Zum Freitag hatte er noch zu etwas zu sagen. Dazu ging er ins Detail: «Wir haben noch etwas Wheel-Spin, also müssen wir noch etwas verbessern. Was uns sehr gefällt ist, obwohl wir noch viel Raum für Verbesserungen haben, sind wir bereits vorne angekommen. Mit der neuen Verkleidung fühle ich mich etwas besser, deshalb glaube ich auch an diese Verbesserung. Jeder kleine Schritt in dieser Meisterschaft zählt sehr viel.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Silverstone (5. August):

1. Quartararo, Yamaha, 1:58,946 min

2. Mir, Suzuki, + 0,154 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,177

4. Zarco, Ducati, + 0,188

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,207

6. Oliveira, KTM, + 0,217

7. Rins, Suzuki, + 0,300

8. Bastianini, Ducati, + 0,412

9. Miller, Ducati, + 0,418

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,432

11. Bagnaia, Ducati, + 0,439

12. Marini, Ducati, + 0,450

13. Martin, Ducati, + 0,711

14. Alex Márquez, Honda, + 0,843

15. Bradl, Honda, + 0,855

16. Pol Espargaró, Honda, + 0,906

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

18. Nakagami, Honda, + 1,057

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,097

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,192

21. Brad Binder, KTM, + 1,198

22. Gardner, KTM, + 1,208

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,582

24. Raúl Fernández, KTM, + 2,632

MotoGP-Ergebnis FP1, Silverstone:

1. Zarco, Ducati, 1:59,893 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,027 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,327

4. Quartararo, Yamaha, + 0,545

5. Nakagami, Honda, + 0,555

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,737

7. Viñales, Aprilia, + 0,906

8. Mir, Suzuki, + 0,950

9. Martin, Ducati, + 1,055

10. Brad Binder, KTM, + 1,101

11. Pol Espargaró, Honda, + 1,147

12. Miller, Ducati, + 1,162

13. Bezzecchi, Ducati, + 1,219

14. Oliveira, KTM, + 1,227

15. Alex Márquez, Honda, + 1,281

16. Bastianini, Ducati, + 1,326

17. Gardner, KTM, + 1,646

18. Raúl Fernández, KTM, + 1,685

19. Marini, Ducati, + 1,714

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,855

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,882

22. Bradl, Honda, + 2,169

23. Di Giannantonio, Ducati, + 2,286

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,672