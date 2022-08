Alex Rins (Suzuki): «Bedeutet, dass wir gut arbeiten»

Alex Rins hat in Silverstone in seiner Karriere bereits viele Erfolge gefeiert. Dementsprechend stark trat er auch am Freitag im freien Training der MotoGP-Klasse auf. Die Ziele sind klar.

Suzuki-Werksfahrer Alex Rins gelang am Freitag in den Trainings auf dem 5,9 km langen Kurs in Silverstone die siebtbeste Rundenzeit. Der Spanier verlor in seiner schnellsten Runde 0,3 Sekunden auf Spitzenreiter Fabio Quartararo (Yamaha). Teamkollege Joan Mir fuhr auf Rang 2 in der MotoGP-Klasse.

«Ein guter Tag für uns. Wir kommen aus einer langen Sommerpause, deshalb war ich in den ersten Runden etwas verloren auf dem Motorrad», berichtete Rins. «Ich dachte mir: ‚Wow, zu viel Power‘. Aber insgesamt sind wir glücklich, weil wir im FP1 und FP2 eine gute Pace gezeigt haben. Ich habe einen anderen Plan verfolgt im Vergleich zu den anderen Jungs, denn ich habe den weichen Reifen bereits in der Mitte des zweiten Trainings eingesetzt.»

Rins weiter: «Das ist natürlich ein kleines Handicap, weil die anderen sehen, wohin die Reise geht. Das war uns aber nicht so wichtig. Wir haben es so gemacht, weil wir alle Reifenmischungen ausprobiert haben. Es sieht so aus, als wären alle drei Mischungen eine Option für das Hinterrad im Rennen.»

«Wir haben im zweiten Training einmal auf das Bike mit der alten Verkleidung gewechselt. Aber wir haben festgestellt, dass die neue Verkleidung keine negativen Punkte aufweist, das Bike verhält sich besser. Das bedeutet, dass wir gut arbeiten», so der WM-Neunte.

Warum ist der Spanier in Silverstone so erfolgreich unterwegs? «Es ist eine schöne Strecke, ich genieße es, hier zu fahren. Es ist eine spezielle Strecke mit Schikanen, langsamen und schnellen Kurven. Das macht einfach Spaß», stellte der Suzuki-Fahrer fest. «Ich kann in diesen Bereichen durch meinen flüssigen Fahrstil Speed mitnehmen. Aus diesem Grund könnte vielleicht auch Austin so gut für mich sein.»

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Silverstone (5. August):

1. Quartararo, Yamaha, 1:58,946 min

2. Mir, Suzuki, + 0,154 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,177

4. Zarco, Ducati, + 0,188

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,207

6. Oliveira, KTM, + 0,217

7. Rins, Suzuki, + 0,300

8. Bastianini, Ducati, + 0,412

9. Miller, Ducati, + 0,418

10. Bezzecchi, Ducati, + 0,432

11. Bagnaia, Ducati, + 0,439

12. Marini, Ducati, + 0,450

13. Martin, Ducati, + 0,711

14. Alex Márquez, Honda, + 0,843

15. Bradl, Honda, + 0,855

16. Pol Espargaró, Honda, + 0,906

17. Di Giannantonio, Ducati, + 1,040

18. Nakagami, Honda, + 1,057

19. Dovizioso, Yamaha, + 1,097

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,192

21. Brad Binder, KTM, + 1,198

22. Gardner, KTM, + 1,208

23. Darryn Binder, Yamaha, + 2,582

24. Raúl Fernández, KTM, + 2,632

MotoGP-Ergebnis FP1, Silverstone:

1. Zarco, Ducati, 1:59,893 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,027 sec

3. Rins, Suzuki, + 0,327

4. Quartararo, Yamaha, + 0,545

5. Nakagami, Honda, + 0,555

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,737

7. Viñales, Aprilia, + 0,906

8. Mir, Suzuki, + 0,950

9. Martin, Ducati, + 1,055

10. Brad Binder, KTM, + 1,101

11. Pol Espargaró, Honda, + 1,147

12. Miller, Ducati, + 1,162

13. Bezzecchi, Ducati, + 1,219

14. Oliveira, KTM, + 1,227

15. Alex Márquez, Honda, + 1,281

16. Bastianini, Ducati, + 1,326

17. Gardner, KTM, + 1,646

18. Raúl Fernández, KTM, + 1,685

19. Marini, Ducati, + 1,714

20. Dovizioso, Yamaha, + 1,855

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,882

22. Bradl, Honda, + 2,169

23. Di Giannantonio, Ducati, + 2,286

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,672