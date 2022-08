Luca Marini in Top-Form: Jetzt Podium beim Heim-GP?

Misano wird besonders für die italienischen Piloten ein außergewöhnliches Rennen. Erstmals ohne Valentino Rossi treten die heimischen Fahrer vor ihrem Publikum an. Ducati-Fahrer Luca Marini ist gespannt auf diesen GP.

Beim Österreich-GP auf dem Red Bull Ring fuhr Luca Marini aus dem Mooney VR46 Racing Team mit Platz 4 im Rennen sein bestes Karriereergebnis in der MotoGP-Klasse ein. Der 25-Jährige gehört auch in Misano, bei seinem Heimrennen zum erweiterten Favoritenkreis, denn im letzten Jahr kam der Bruder von Valentino Rossi auf dem Misano World Circuit erstmals aus eigener Kraft im Trockenen in die Top-10.

Vor dem 14. Grand Prix des Jahres äußerte sich der Italiener über seine Chancen beim San Marino GP an diesem Wochenende. «Der Heim-GP hat immer einen besonderen Geschmack, ganz besonders in diesem Jahr, denn die Fans werden alle wieder an der Strecke sein. Es wird eine anstrengende Woche, aber ganz sicher auch aufregend», ist Marini überzeugt.

«Wir kommen mit einem guten Ergebnis in Österreich hier her, zur Strecke in Misano, die eine ganz andere Charakteristik hat», so der Ducati-Fahrer. «Sie ist sehr technisch, aber die Ducati kann hier trotzdem schnell sein. Wir können einen weiteren Schritt machen.»

Marinis Teamkollege Marco Bezzecchi fährt eine herausragende Rookie-Saison in der «premier class». Er hat bereits 68 Zähler gesammelt und steht insgesamt nur einen Platz hinter seinem Teamkollegen. Zum Vergleich die anderen Rookies: Fabio Di Giannantonio 23 Punkte, Darryn Binder 10, Remy Gardner 9, Raúl Fernández 5.

«Mein erstes Heimrennen als MotoGP-Fahrer, das wird bereits am Freitagmorgen etwas ganz Besonderes, wenn ich für die ersten freien Trainings auf der Strecke sein werde», strahlte Bezzecchi. «Ich freue mich: In den letzten paar Rennen haben wir immer die Top-10 angekratzt, wir haben uns gut zurück gekämpft. Ich habe es geschafft, zum Rennen ein Bike zu haben, mit dem ich fahren konnte, wie ich mir das vorgestellt hatte.»

Der 23-Jährige betonte anschließend: «Wir werden mit dem gesamten Team weiterarbeiten, es wird ebenfalls eine harte Woche für sie. Für die Fans am Sonntag möchte ich das gewisse Extra herausholen.»

MotoGP-Fahrer-WM nach 13 von 20 Grand Prix:

1. Quartararo 200 Punkte. 2. Aleix Espargaró 168. 3. Bagnaia 156. 4. Zarco 125. 5. Miller 123. 6. Bastianini 118. 7. Brad Binder 107. 8. Rins 92. 9. Martin 87. 10. Oliveira 85. 11. Viñales 85. 12. Mir 77. 13. Marini 69. 14. Bezzecchi 68. 15. Marc Márquez 60. 16. Nakagami 45. 17. Pol Espargaró 42. 18. Alex Márquez 29. 19. Morbidelli 26. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 11. 22. Darryn Binder 10. 23. Gardner 9. 24. Raúl Fernández 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 296 Punkte. 2. Yamaha 200. 3. Aprilia 185. 4. KTM 140. 5. Suzuki 118. 6. Honda 90.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 279 Punkte. 2. Aprilia Racing 253. 3. Monster Energy Yamaha 226. 4. Prima Pramac Racing 212. 5. Red Bull KTM Factory 192. 6. Suzuki Ecstar 169. 7. Gresini Racing 141. 8. Mooney VR46 Racing 137. 9. Repsol Honda 102. 10. LCR Honda 74. 11. WithU Yamaha RNF 21. 12. Tech3 KTM Factory 14.