Marc Márquez betont: «Beide verdienen den Titel»

Nach dem durchwachsenen MotoGP-Rennen in Sepang kommt Marc Márquez am Wochenende zum Finale in Valencia. Dort hat er sich einiges vorgenommen, auch weil sein körperlicher Zustand immer besser wird.

Auf Phillip Island kämpfte Marc Márquez erstmals seit einem Jahr um den Sieg in einem MotoGP-Rennen. Nach seiner erneuten Operation am rechten Oberarm Anfang Juni in den Vereinigten Staaten von Amerika kehrte er zum Aragón-GP Mitte September wieder zurück auf seine Honda aus dem Repsol-Team. In Japan gelang ihm im Regen sogar wieder eine Pole-Position, in Australien wurde es eben knapp Platz 2 hinter Alex Rins (Suzuki).

Doch in Malaysia lief es über das ganze Wochenende nicht wie gewünscht, gerade die tropische Hitze machte der RC213V zu schaffen. Im Rennen brachte der achtfache Weltmeister trotzdem Platz 7 ins Ziel. Die Vorbereitungen auf das letzte Rennen des Jahres auf dem Circuit Ricardo Tormo liefen hingegen gut.

«Ich erwarte ein besseres Rennen als in Malaysia. Ob ich an das Level aus Australien rankommen kann, weiß ich nicht, vielleicht etwas dazwischen», erklärte der Spanier am Donnerstag im Interview. «Wir werden am Freitag wissen, wo wir stehen. Es ist klar, dass ich am Freitag bereits etwas für Dienstag vorbereiten muss, ab Samstag konzentriere ich mich mehr auf das Rennwochenende.»

Wie hat sein Körper die anstrengende Asien-Tournee der MotoGP verkraftet? Haben sich die Strapazen der vielen Reisen bemerkbar gemacht? «Es war gut. Nur zwischen Thailand und Australien hatte ich starke Probleme, mich zu erholen», stellte der Honda-Pilot klar. «Aber nach Malaysia bin ich sogar schon Motocross gefahren – erstmals seit Februar. Ich hatte es zwischendurch einmal probiert, aber da war ich nicht bereit dazu. Letzten Freitag war ich völlig bereit. Es ist klar, dass ich noch etwas Zeit benötige, weil Motocross sehr aggressiv ist, aber wenn wir so weiterarbeiten, kann ich mich über den Winter immer besser fühlen.»

Wenn Pecco Bagnaia (Ducati) am Sonntag die Weltmeisterschaft holt, hat Fabio dann die WM verloren oder Pecco sie gewonnen? «Das ist schwierig zu sagen», stöhnte Márquez zunächst. «Fabio hat einige Fehler gemacht, doch Pecco hat viele Rennen gewonnen. Der zweite Teil der Saison war unglaublich von Pecco, wie bereits im Vorjahr. Aber im letzten Jahr war Fabio konstanter, er brachte es nach Hause. In diesem Jahr war Fabio weniger konstant, zum Beginn der Saison war er besser als sein Bike. Er holte alles heraus, dies gelang Pecco dann in der zweiten Hälfte. Die Ducati ist besser als die Yamaha, trotzdem verdienen beide diesen Titel.»

In den letzten Rennen konnte sich Marc teilweise hinter Quartararo und Bagnaia aufhalten, wie bewertet Marc die Stärken der beiden Fahrer? «Der stärkste Punkt von Fabio ist die Kurvengeschwindigkeit, aber es ist kombiniert mit dem Bike. Pecco hat ein wirklich starkes Motorrad, mit dem er auf den frischen Reifen profitieren kann. Außerdem kann er damit in einer Gruppe ein Rennen überstehen. Sie haben einen unglaublichen Motor, den schnellsten im Feld», betonte der Spanier. «Auf der Bremse sind sie ebenfalls stark dabei, besonders was die Stabilität betrifft. Die Kurvengeschwindigkeit der Ducati ist hingegen langsamer als die der Honda.»

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.