Quartararo zur Safety Commission: «Gehe nicht hin!» 04.11.2022 - 17:07 Von Tim Althof

© F.Glänzel Fabio Quartararo: Wo platziert er sich im Qualifying am Samstag? © Gold & Goose Safety Commission in Sepang: Nur sieben Fahrer waren anwesend, darunter Mir, Aleix Espargaró, Rins, Martin, Viñales und Miller Zurück Weiter

MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) kam am Freitag in Valencia auf Platz 8, direkt vor WM-Gegner Pecco Bagnaia. Nach dem Training stellte der Franzose klar, dass er nicht mehr an der Safety Commission teilnimmt.