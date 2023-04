Marco Bezzecchi (9.): «Unglaubliches Rennen gefahren»

Die Ducati des Italieners ging in Flammen auf

Harter Beginn: Bezzecchi, Márquez und Morbidelli am Boden

WM-Leader Marco Bezzecchi erlebte einen durchwachsenen Tag beim Spanien-GP in Jerez. Nach dem Horrorcrash im ersten Versuch des Sprints gelang «Bez» noch ein sauberes Rennen.

Yamaha-Pilot Franco Morbidelli löste in Kurve 2 auf dem Circuito de Jerez zu Beginn des MotoGP-Sprints eine Kettenreaktion aus. Neben dem Italiener mussten auch Alex Márquez und Marco Bezzecchi hart zu Boden. Zum zweiten Versuch durften alle Fahrer wieder an den Start gehen und für den Fahrer aus dem Mooney VR46-Team war letztendlich sogar ein Platz in den Punkten möglich.

Bezzecchi beendete das Elf-Runden-Rennen auf der neunten Position, 5,7 Sekunden hinter Sieger Brad Binder (KTM). «Leider war es ein sehr schwieriger Tag für mich. Das Rennen heute ist eine Konsequenz aus dem schlechten Qualifying», betonte der Italiener. «Im Sprint bin ich dann durch Maverick etwas nach außen gedrückt wurden. Als ich zurück auf die Ideallinie kam, sah ich bereits das Bike von Franky auf mich zukommen. Ich konnte nichts tun, um der Maschine noch auszuweichen.»

«Die linke Seite meines Körpers wurde hart getroffen, das war wirklich sehr schmerzhaft, aber ich habe mein Bestes gegeben im Rennen», sagte der Sieger vom Argentinien-GP am 2. April.

Bezzecchi erklärte anschließend: «Ich habe heute ein unglaubliches Rennen gefahren, denn ich bin mit gebrauchten Reifen losgefahren, die bereits eine Sprint-Distanz draufhatten. Ich hatte einen guten Start und die Pace war gut, aber Zarco drückte mich in der letzten Kurve etwas nach außen, was mich fünf Plätze kostete.»

«Ich musste alle anderen Fahrer wieder überholen, aber Platz 9 im Ziel war für mich das beste Ergebnis», so der weiterhin WM-Führende. «Am Sonntag werde ich alles geben und kämpfen. Vorausgesetzt, ich fühle mich gut.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 7 von 40 Rennen:

1. Bezzecchi 65 Punkte. 2. Bagnaia 62. 3. Viñales 48. 4. Rins 47. 5. Zarco 46. 6. Binder 42. 7. Marini 38. 8. Martin 35. 9. Quartararo 34. 10. Alex Márquez 33. 11. Miller 33. 12. Morbidelli 29. 13. Oliveira 21. 14. Aleix Espargaró 18. 15. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Pedrosa 4. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 112 Punkte. 2. KTM 61. 3. Aprilia 56. 4. Honda 54. 5. Yamaha 43.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 103 Punkte. 2. Prima Pramac 81. 3. Red Bull KTM Factory Racing 75. 4. Ducati Lenovo Team 67. 5. Aprilia Racing 66. 6. Monster Energy Yamaha 63. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 23. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.