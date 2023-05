Jack Miller: «Kann mit der KTM endlich wieder sliden»

Red Bull-KTM-Neuling Jack Miller spricht nach dem vierten MotoGP-Saisonrennen offen über die Vorteile, welche die KTM RC16 für ihn und seinen spektakulären Fahrstil bringt.

Sowohl Brad Binder als auch Jack Miller vollführten auf ihren Red Bull-KTM in Jerez de la Frontera in den Bremszonen atemberaubende Drifts, sie hatten das Bike dabei aber dennoch stets unter Kontrolle. Miller gilt als besonderer Spezialist für diese Fahrweise, wie er selbst gerne unterstreicht.

«Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich mit dem Motorrad seitlich drifte», bekräftigt der Aussie. «Mit der Ducati konnte ich das nicht wirklich tun, wenn ich es wollte. Es war ein sehr stabiles Bike und man konnte es nicht zum Driften bringen. Aber wenn das möglich ist, wenn man es will, dann ist ein weiteres Werkzeug.»

«Thriller Miller» beschreibt: «Speziell jetzt, wo die hohen Temperaturen im Vorderreifen eine derart heikle Sache sind und man gleichzeitig versuchen muss, Leute zu überholen, ist es ein wichtiger Faktor, wenn man auch den Hinterreifen verwenden kann, um das Bike zu verzögern. Es ist ein massives Werkzeug, das man in der Tasche hat. Aber man muss es nicht tun, Dani macht das auch nicht. Nur Brad und ich fahren so, wir haben es immer getan und es funktioniert.»

Miller weiß für sich: «Es ist einfach nett, diese Freiheit wieder zu haben. Das war immer mein genereller Stil. Die Ducati mochte das nicht wirklich, dieses Rutschen am Heck – es war nicht wirklich auf den negativen Schlupf am Heck ausgelegt. Aber es gibt bei jedem Bike so viele Unterschiede, was das Chassis und die Dämpfung betrifft. Jedes Motorrad hat für sich seine gute Sachen. Wir versuchen, die Pluspunkte der KTM für uns zu nützen und an den Nachteilen zu arbeiten.»

Zur hauseigenen WP-Dämpfung bei KTM sagt er: «Ich liebe sie! Ich hatte ja klarerweise Fragezeichen, denn ich habe ja meine ganze bisherige MotoGP-Karriere seit 2015 bei Öhlins verbracht. Ich habe mich gefragt, wie ich mich umstellen kann. Ich kann glücklich sagen, dass das Material von WP unglaublich ist. Wir haben eine sehr enge Arbeitsbeziehung mit den Ingenieuren. Wissend, dass wir die einzigen Fahrer sind, die es verwenden, machen sie richtig Druck in Bereichen, um die sich andere Hersteller gar nicht kümmern.»

MotoGP-Ergebnis, Jerez (30.04.):

1. Bagnaia, Ducati, 24 Rdn in 39:29,085 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,221 sec

3. Miller, KTM, + 1,119

4. Martin, Ducati, + 1,942

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,760

6. Marini, Ducati, + 6,329

7. Pedrosa, KTM, + 6,371

8. Alex Márquez, Ducati, + 14,952

9. Nakagami, Honda, + 15,692

10. Quartararo, Yamaha, + 15,846

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,209

12. Di Giannantonio, Ducati, + 17,911

13. Augusto Fernández, KTM, + 19,010

14. Bradl, Honda, + 27,294

15. Raul Fernández, Aprilia, + 36,371

16. Lecuona, Honda, + 36,753

17. Folger, KTM, + 47,146

– Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, 8 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 8 Runden zurück

– Rins, Honda, 22 Runden zurück

– Mir, Honda, 23 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, nicht gestartet

MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 8 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 87 Punkte. 2. Bezzecchi 65. 3. Binder 62. 4. Miller 49. 5. Viñales 48. 6. Marini 48. 7. Martin 48. 8. Rins 47. 9. Zarco 46. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 29. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 7. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 137 Punkte. 2. KTM 81. 3. Aprilia 67. 4. Honda 61. 5. Yamaha 49.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 113 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 111. 3. Prima Pramac 94. 4. Ducati Lenovo Team 92. 5. Aprilia Racing 77. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3 21. 11. Repsol Honda 12.