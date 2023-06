Jorge Martin (3.): «Gegner waren heute etwas stärker»

Jorge Martin hatte in Mugello mit einem schwierigen Wochenende gerechnet. Der Pramac-Ducati-Pilot schaffte es im Sprint aber als Dritter über die Ziellinie und war entsprechend zufrieden mit dem Ergebnis.

Jorge Martin durfte den Sprint des «Gran Premio d’Italia Oakley» von Startplatz 6 aus der zweiten Reihe in Angriff nehmen und der Spanier nutzte seine Chance: Bereits in der ersten Runde war er nach dem turbulenten Start an dritter Stelle unterwegs und in der zweiten Runde übernahm er sogar zwischenzeitlich die Führung.

Diese hielt er allerdings nicht lange, in Runde 4 holte sich der spätere Sprint-Sieger Pecco Bagnaia die Spitzenposition zurück, als Martin in der ersten Kurve etwas weit ging. Auch im darauffolgenden Umlauf konnte der Pramac-Ducati-Pilot die Linie in der ersten Kehre nicht halten, weshalb er eine weitere Position an Marco Bezzecchi verlor.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Mugello, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Das Bike von Augusto Fernández © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller & Marc Márquez © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller führt das Feld an © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Qualifying - Marc Márquez, Francesco Bagnaia & Alex Márquez © Gold & Goose Sprint - Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia & Jorge Martin Zurück Weiter

Davon liess er sich aber nicht beirren, in der Folge verteidigter er den dritten Platz erfolgreich gegen seinen Teamkollegen Johann Zarco und erklärte hinterher: «Ich war angesichts des Rennens im vergangenen Jahr nicht so zuversichtlich, als ich nach Mugello kam, aber wir sind gut ins Wochenende gestartet. Wir waren konkurrenzfähig und es fehlten am Ende nur wenige Zehntel zum Sieg.»

«Ich habe es zumindest aufs Podest geschafft, und ich denke, wir können auch im GP vorne mitkämpfen. Ich werde versuchen, noch einmal einen kleinen Schritt nach vorne zu machen, um näher an der Spitze dran zu sein», versprach der 25-Jährige aus Madrid, der gleichzeitig einräumte: «Aber Pecco und Marco waren heute superschnell.»

«Sie waren heute einfach etwas stärker, und in den letzten beiden Runden konzentrierte ich mich darauf, Zarco nicht vorbeizulassen. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich sehr nah dran gewesen», lobte Martin seine Markenkollegen. Und er prophezeite: «Ich denke, im Rennen wird es ähnlich wie im Sprint laufen. Ich hatte hier eines der schlechtesten Wochenenden erwartet, aber es ist nicht so schlimm wie befürchtet. Ein Top-3-Platz im Hauptrennen wäre super, aber auch ein Platz in den Top-5 wäre ein gutes Resultat.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Mugello (10.6.):

1. Bagnaia, Ducati, 11 Runden

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,369 sec

3. Martin, Ducati, + 0,952

4. Zarco, Ducati, + 1,009

5. Marini, Ducati, + 3,668

6. Miller, KTM, + 3,772

7. Marc Márquez, Honda, + 3,905

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,062

9. Bastianini, Ducati, + 6,431

10. Quartararo, Yamaha, + 6,458

11. Binder, KTM, + 6,458

12. Oliveira, Aprilia, + 6,672

13. Viñales, Aprilia, + 7,930

14. Di Giannantonio, Ducati, + 11,508

15. Pirro, Ducati, + 14.344

16. Morbidelli, Yamaha, + 16,666

17. Nakagami, Honda, + 16,725

18. Savadori, Aprilia, + 17,247

19. Raúl Fernández, Aprilia, + 21,596

20. Augusto Fernández, KTM, + 35,212

21. Folger, KTM, + 46,189

WM-Stand nach 11 von 40 Rennen:

1.Bagnaia, 106 Punkte. 2. Bezzecchi 102. 3. Martin 87. 4. Binder 81. 5. Zarco 72. 6. Marini 59. 7. Miller 53. 8. Viñales 49. 9. Quartararo 49. 10. Rins 47. 11. Aleix Espargaró 44. 12. Alex Márquez 41. 13. Morbidelli 40. 14. Augusto Fernández 30. 15. Di Giannantonio 25. 16. Oliveira 21. 17. Nakagami 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Folger 7. 21. Pirro 5. 22. Petrucci 5. 23. Mir 5. 24. Savadori 4. 25. Raúl Fernández 3. 26. Bradl 2. 27. Bastianini 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 186 Punkte. 2. KTM 107. 3. Aprilia 82. 4. Honda 76. 5. Yamaha 58.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 161 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 159. 3. Red Bull KTM Factory Racing 134. 4. Ducati Lenovo Team 117. 5. Aprilia Racing 93. 6. Monster Energy Yamaha 89. 7. LCR Honda 68. 8. Gresini Racing 66. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 37. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.