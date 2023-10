Bagnaia: «Marc Márquez wird Valencia-Test anführen»

Die Ducati-Armada bekommt 2024 mit dem sechsfachen MotoGP-Champion Marc Márquez hochkarätigen Zuwachs. Das erwarten Pecco Bagnaia, Jorge Martin und Enea Bastianini von ihrem neuen Markenkollegen.

Francesco «Pecco» Bagnaia und Jorge Martin trennen sechs Grands Prix vor Schluss nur drei Punkte, der WM-Kampf tritt in Indonesien aber klar in den Hintergrund. In der Pressekonferenz drehte sich am Donnerstag alles um den nun auch offiziell bestätigten Gresini-Deal von Marc Márquez.

Überrascht von dem Schritt sind seine künftigen Ducati-Markenkollegen freilich nicht mehr, schon nach dem Japan-GP hatte Bagnaia vielsagend ein «Bye-bye, Honda» eingeworfen. «Vor drei oder vier Monaten war es noch undenkbar, aber in letzter Zeit war es klar, dass es in diese Richtung gehen würde. Was ich nach dem Rennen in Japan in der Pressekonferenz gesagt habe, war das, was ich auch dachte», unterstrich der 26-jährige Italiener.

«Ich glaube, es ist gut für uns und den Sport», fuhr der MotoGP-Weltmeister fort. «Mit Sicherheit wird Marc auf unserem Motorrad eine gute Pace finden. Er wird sich wohlfühlen und auch nicht allzu lange brauchen, bis er besser und schneller ist als in der Situation, in der er sich im Moment befindet. Es wird gut, die Daten mit ihm zu teilen, und interessant zu sehen, was er macht. Es wird aber auch für ihn ein guter Konkurrenzkampf werden. Wir sind acht sehr konkurrenzfähige Fahrer, das wird interessant», bekräftigte der Werksfahrer der Roten aus Borgo Panigale.

Pramac-Ass Martin schlug in dieselbe Kerbe: «Es wird für uns, aber auch für ihn eine schöne Herausforderung sein. Er hat viele Jahre auf demselben Motorrad hinter sich. Ein Wechsel ist nie einfach, aber unser Motorrad ist großartig und ich glaube, er wird sich schnell anpassen. Für uns ist es eine große Herausforderung, wir können uns mit Marc vergleichen, einem der Besten der Geschichte. Ich glaube, es wird sehr interessant, seine Daten zu sehen. Ich freue mich darauf.»

Im Gegensatz zu den Lenovo- und Pramac-Fahrern wird Márquez bei Gresini Racing 2024 kein aktuelles Werksbike, sondern eine Desmosedici GP23 aus der Saison 2023 steuern. Dennoch trauen ihm viele Beobachter zu, von Anfang an vorne mitzumischen.

Bagnaia ging noch einen Schritt weiter: «Ich glaube, das erste Herantasten wird in Valencia stattfinden – und er wird den Test anführen, weil er mit Sicherheit eine ‚time attack‘ mit unserem Motorrad ausprobieren muss. Er wird führen, denn unser Motorrad passt zu jedem Fahrstil und ist ein sehr vorhersehbares Bike. Und was das nächste Jahr anbelanget, er wird [mit der GP23] ein sehr gutes Motorrad haben, denn unser Bike ist sehr konkurrenzfähig. Man kann damit sehr hart bremsen, wie er es auch schon mit der Honda macht, und der Motor ist schnell. Ich weiß nicht, ob er um den WM-Titel kämpfen wird, in den Top-5 wird er aber mit Sicherheit sein.»

«Es ist schwer vorherzusagen, wir müssen Valencia und das erste Rennen in Katar abwarten, aber ich habe das Gefühl, dass er um die Weltmeisterschaft kämpfen wird», ergänzte Martin.

Enea Bastianini, vor seinem Wechsel ins Werksteam selbst vierfacher MotoGP-Sieger in Gresini-Farben, weiß jetzt schon: «Marc wird schnell sein, das weiß ich. Ich habe Nadia vor einem Jahr auch gesagt, dass Alex von Anfang an schnell wird – und das haben wir gesehen, er ist im zweiten Rennen auf das Podium gefahren. Marc ist ein unglaubliches MotoGP-Talent, er wird vom ersten Rennen an ein Problem sein», fügte die «Bestia» schmunzelnd an.

MotoGP-Ergebnisse GP-Rennen, Motegi (1.10.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06,314 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14. Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 Runde zurück

19. Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, nach Sturz nicht klassifiziert

– Binder, KTM, 7 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 28 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 319 Punkte. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 490 Punkte. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 478 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.