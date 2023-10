Phillip Island: Öncü besiegt Sasaki im Finish

Das Moto3-Rennen beim Australien-GP fand bei prekären Verhältnissen statt. Nach turbulenten Szenen und vielen Stürzen verlor Husqvarna-Pilot Ayumu Sasaki aus dem Liqui-Moly-Team den Sieg in den letzten Kurven.

Dani Holgado, Massimo Bertelle und Diogo Moreira stürzten in der Besichtigungsrunde, sie kamen dann mit beschädigten Bikes zurück auf den Grid. Holdago hatte einen blutige Schnittwunde unterhalb des linken Auges, er musste am Startplatz verarztet werden. Auch Vincente Perez war gestürzt. Er muss aus der Boxengasse losfahren.

Ayumu Sasaki (Husqvarna) steht in Australien vom besten Startplatz. «Der Druck ist groß, denn wir sind in der letzten Phase der WM. Der Wind ist jetzt stärker als im Warm-up. Wir brauchen Punkte, aber diese Verhältnisse sind für alle Fahrer sehr schwierig, erklärte Liqui Moly-Teambesitzer Peter Öttl.

Toba, Whatley und Artigas müssen am Ende des Grids starten – nach Penaltys im Training. «Die Verhältnisse sind so schlimm, sie können gar nicht schlimmer werden», sagte der Crew-Chef von David Munoz, Matthew Casey.

Zur Erinnerung: Jaime Masiá hat in der WM als Leader 16 Punkte Vorsprung in der Moto3-WM.

Sasaki kam nach dem Start bei üblen Verhältnissen gut weg, aber die Bedingungen waren völlig am Limit – wegen des Regens, der Giuscht und des Winds. Das Rennen dürfte zum Albtraum werden.

1. Runde: Sasaki führt anfangs vor Adrian Fernandez (Leopard-Honda) und Veijer, dann setzte sich Fernandez auf den 1. Platz. Mario Aji startete von Platz 23 und liegt schon an 7. Stelle! Nach der ersten Runde liegt Fernandez auf Platz 1 vor Sasaki, Veijer, Öncü, Kelso, Aji, Masia, Muñoz, Ortola, Rossi, Holgado, Salvador und Furusato. David Alonso (GASGAS) stürzt in Turn 4 und muss an die Box. Er liegt nur 19 Punkte hinter WM-Leader Masia, der sich an 9. Stelle hält.

5. Runde: Fernandez führt 0,931 sec vor Öncü und Kelso, der stark aufgeholt hat. 4. Sasaki, + 1,763. 5. Veijer. 6. Aji. 7. Furusato. 8. Ortolá. 9. Rosis,. 10. Salvador. 11. Azman. 12. Muñoz (nach 2 long-lap-Penaltys). 13. Masiá. 14. Fellon. 15. Holgado, + 14,063 sec.

7. Runde: Adrián Fernandez, der Bruder von MotoGP-Pilot Raúl, hält den Abstand bei 0,755 sec. 2. Öncü. 3. Kelso. 13. Masia. 15. Holgado.

9. Runde: Holgado nur noch an 17. Position, sogar Carraro, Azman und Perez haben ihn überholt. Sturz von Ortolá. Noch 13 Runden zu fahren! Auch Farioli gestürzt.

10. Runde: Leopard-Honda-Pilot Adrián Fernandez (er ersetzte Suzuki beim Japan-GP) jetzt nur noch 0,4 sec vor Deniz Öncü, der die Red Bull Ajo-KTM fährt. 3. Kelso. 4. Sasaki, 5. Veijer. 6. Aji. 7. Furusato, 8. Fellon. 9. Rossi. 10. Salvador. 11. Masia, + 22,185 sec. Er verliert 1,5 sec pro Runde auf die Spitze. 17. Holgado. Muñoz gestürzt.

13. Runde: Aji aus dem Honda-Asia-Team stürzt in Turn 8. Öncü jetzt 0,4 sec hinter Leader Fernandez.

14. Runde: Salvador stürzt, überschlägt sich mehrmals und verliert seinen Top-Ten-Platz. Kann das Rennen über die volle Distanz geführt werden? Aber der Regen lässt nach. Es sind jetzt zwei Drittel der Distanz gefahren.

15. Runde: der 19-jhruge Fernandez nur noch 0,3 sec vor Öncü. Sasaki 0,8 sec dahinter. 4. Kelso. 5. Veijer. 6. Furusato. 7. Fellon. 8. Rossi. 9. Masiá, + 29,317 sec. 10. Bertelle. 11. Perez. 12. Carraro.

16. Runde: Öncü greift mit viel Risiko an, macht drei Fehler und fällt auf Platz 4 zurück. Azman stürzt. Dadurch rückt Dani Holgado (Red Bull Tech3-KTM) wieder auf Platz 14. Er kiegt 44 sec hinter Platz 1!

17. Runde. Adrian Fernandez stürzt in Turn 11. Sasaki führt jetzt vor Kelso, Öncü und Veijer. Adrian Fernandez rappelt sich in der nassen Wiese auf und liegt jetzt auf Platz 5. Masia auf Rang 9. Holgado jetzt an 15. Stelle. Artigas crasht in Kurve 11.

19. Runde: Der Regen wird wieder stärker. Sasaki auf Platz 1 und 0,3 sec vor Öncü. 3. Kelso. 4. Viejer. 5. Fernandez. 6. Furusato. 7. Rosis. 8. Masia. 9. Fellon. 10. Bertelle. 13. Holgado.

20. Runde: Kelso kann als erster Australier beim Heim-GP seit Jack Miller 2014 aufs Podest kommen.

21. Runde: Öncü attackiert, er gehtb in Turn 10 auf Platz 1. Sasaki verliert den 3. GP-Sieg, den ersten seit Österreich 2022 und auch die Chance auf die WM-Führung.

Ergebnis Moto3-Rennen, Phillip Island, 22.10.

1. Deniz Öncü, KTM, 21 Rdn

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,407

3. Kelso, CFMOTO, + 4,392

4. Veijer, Husqvarna

5. Adrian Fernandez, Honda

6. Rossi, Honda

7. Furusato, Honda

8. Masiá, Honda, + 32,923

9. Bertelle, Honda

10. Fellon, KTM

11. Carraro, Honda

12. Nepa, KTM

13. Holgado, KTM, + 1:02,607 min

14. Whatley, Honda

15. Yamanaka, GASGAS

WM-Stand Moto3 nach 16 von 20 Rennen:

1. Masiá 217 Punkte. 2. Sasaki 213. 3. Holgado 195. 4. Alonso 180. 5. Öncü 180. 6. Ortolá 152. 7. Moreira 128. 8. Rueda 111. 9. Muñoz 102. 10. Nepa 100. 11. Toba 91. 12. Veijer 89. 13. Artigas 65. 14. Yamanaka 64. 15. Rossi 58. 16. Suzuki 50. 17. Kelso 36. 18. Furusato 36. 19. Bertelle 33. 20. Salvador 31. 21. Fenati 30. 22. Odgen 21. 23. Migno 17. 24. Fernandez 11. 25. Farioli 7. 26. Fellon 6. 27. Azman 5. 28. Carraro 5. 29 Aji 4. 27. Whatley 3.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 338 Punkte. 2. Honda 261 3. Husqvarna 231. 4. GASGAS 198. 5. CFMOTO 87.

Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 302. 2. Red Bull KTM Ajo 291 Punkte. 3. Leopard Racing 278. 4. Angeluss MTA Team 252. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 244. 6. Red Bull KTM Tech3, 202. 7. SIC58 Squadra Corse 149. 8. MTHelmets-MSi 133. 9. BOE Motorsports 102. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 101. 11. Rivacold Snipers Team 68. 12. CIP Green Power 54. 13. Honda Team Asia 40. 14. Vision Track Racing Team 24.