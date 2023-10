Nach Warm-up: Maverick Viñales wollte Rennen fahren

Für Aprilia-Werkspilot Maverick Viñales kam der Wetterumschwung am Sonntag auf Phillip Island sehr gelegen, denn der Spanier hatte im Trockenen am Samstag viele Probleme. Gerne hätte er wohl einen Versucht gewagt.

Am Sonntag dominierte der Regen das Geschehen beim Motorrad Grand Prix von Australien. Auf Phillip Island wurde es winterlich kalt, extrem nass und stürmisch dazu. Nachdem Maverick Viñales am Samstag im Rennen über 27 Runden keine Chance auf einen vordern Platz hatte, brachte sich der Aprilia-Fahrer im Warm-up am Sonntagmorgen in eine hervorragende Ausgangslage.

Doch nach dem abgebrochenen Moto2-Rennen entschieden sich die Verantwortlichen gegen die Durchführung des Sprints über 13 Runden. War es die richtige Entscheidung? «Ich weiß es nicht. Sehr schwer zu sagen, ob es korrekt ist oder nicht», betonte Viñales im Anschluss. Der Zweite vom Indonesien-GP hatte zuvor das Warm-up mit 1,2 Sekunden Vorsprung auf Platz 1 beendet.

«Aus meiner Sicht hätte man zumindest die ‚Sighting Lap‘ abwarten können, um zu schauen, in welchem Zustand die Strecke war. Anschließend hätte man entscheiden können. Am Ende liegt es leider nicht in unserer Hand», stellte der Aprilia-Werkspilot klar.

Viñales weiter: «Ich weiß nicht ob ich enttäuscht sein soll, denn die Sicherheit geht vor. Für die Rennleitung ist so eine Situation immer sehr schwierig. Das Rennen der Moto2 wurde abgebrochen, ich weiß nicht, ob man uns bei diesen Bedingungen dann hätte fahren lassen können. Zu dieser Jahreszeit herrschen immer sehr verrückte Bedingungen hier. Aber aus logistischer Sicht ist es unmöglich, den Termin auf eine andere Jahreszeit zu schieben.»

Was machte Viñales im Warm-up so schnell? «Ich hatte ein sehr gutes Gefühl, ganz im Gegensatz zu den anderen Aprilia-Fahrern. Wir müssen das noch analysieren, denn im Nassen habe ich die Traktion gefunden, die ich im Trockenen nicht habe», fasste «Top Gun» zusammen. «Das müssen wir verstehen. Auch in Japan war ich einer der schnellsten auf der Strecke, doch der Sturz kam dazwischen. Das Warm-up lief wirklich sehr gut.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Phillip Island, Johann Zarco © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin & Brad Binder © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Qualifying - Jorge Martin, Brad Binder & Francesco Bagnaia © Gold & Goose Rennen - Johann Zarco, Francesco Bagnaia & Fabio Di Giannantonio Zurück Weiter

Ergebnis Warm-up MotoGP, 22.10.2023