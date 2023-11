Brad Binder: «Die Ducati fahren wir auf Schienen»

«Wir brauchen mehr 'edge grip' und müssen uns in den Sektoren 3 und 4 steigern», erklärte Brad Binder, der am Sonntag endlich wieder einmal gewinnen will.

Brad Binder verlor im 13-Runden-Sprint in Valencia nur 0,190 sec auf Sieger Jorge Martin. Und da der schnelle Südafrikaner seit dem Regen-GP in Spielberg im August 2021 nicht mehr gewonnen hat, will er am Sonntag beim Finale noch einmal aufs Ganze gehen. «Ich habe Brad gesagt, er hat nichts mehr zu verlieren, wir wollen, dass er am Sontag als Sieger an die Bix zurückkommt», schmunzelte sein tüchtiger Crew-Chief Andres Madrid am Samstagabend.

Hat der kampffreudige und zweikampfstarke Red Bull-KTM-Werkspilot Brad Binder im Sprint etwas gelernt, was ihm für den Sonntag zugutekommen kann?

«Wir müssen uns im Sektor 2 steigern», weiß Brad. «Auch im Sektor 3 können wir einen kleinen Schritt brauchen. Wenn wir etwas Zeit dort finden, könnten wir stärker sein. Im T1 und im T4 war ich gut.»

«Wir haben bei den letzten drei Grand Prix Probleme mit Untersteuern gehabt», berichtete Binder. «Im Sprint am Samstag ging das Untersteuern nach Runde 8 oder 9 sehr stark los. Das ist ein Punkt, den ich für den Sonntag gerne lösen würde.»

Binder kämpfte gegen WM-Kandidat Jorge Martin, der den neunten Sprintsieg abräumte. Hat er beim Ducati-Piloten Schwachstellen erkannt? «Nein, denn sie können das Bike aufrichten und losdonnern. Ich muss schneller einbiegen und schneller rollen, um die Zeit wettzumachen. Die Ducati holen die Zeit raus, wenn sie das Gas aufdrehen und den nötigen Drive bekommen. Bei uns fehlt der ‘edge grip’. Es war dasselbe wie im ganzen Jahr. Die Ducati hat mehr mechanischen Grip auf der Reifenkante. Wenn wir bremsen und einlenken und der Hinterreifen schwimmt, dann stehen wir schon quer, bevor wir das Gas voll aufdrehen. Das müssen wir in Ordnung bringen. Die Ducati fahren wir auf Scheinen, wir schwimmen hinten ein bisschen mehr.»

Hatte Brad im Zweikampf gegen Jorge Martin etwas zurückhaltender agiert als üblich, weil es für den Spanier um die WM geht? «Nein, solche Gedanken beschäftigen mich im Rennen nicht.»

Brad Binders KTM RC16 mit dem kostbaren Karbon-Chassis brach beim Crash am Ende des Q2 in zwei Teile. «Dort ist eine große Stufe im Kiesbett. Als ich diese Stufe berührt habe, ist mein Bike in die Luft geschleudert worden. Mir ist es nicht so schlimm ergangen wie Bezzecchi am Freitag, aber es ist dort sicher ein Hindernis im Kies verborgen. Ich glaube, sie haben die Stelle etwas verbessert, denn immerhin bin ich heute nicht zum Mond empor geschleudert worden. Aber ‘Bez’ ist dort wie eine Rakete hochgestiegen.»

«Ich habe mit den Karbon-Chassis schon etliche Stürze fabriziert, aber keiner war so schlimm wie der im Q2 am Samstag. Bei den anderen Stürzen bin ich sehr gewissenhaft gestürzt.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Valencia (25.11.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:38,827 min

2. Binder, KTM, + 0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,122

4. Viñales, Aprilia, + 3,106

5. Bagnaia, Ducati, + 4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,400

7. Bezzecchi, Ducati, + 4,502

8. Alex Márquez, Ducati, + 5,578

9. Zarco, Ducati, + 5,910

10. Augusto Fernández, KTM, + 6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,674

12. Miller, KTM, + 8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,513

14. Pol Espargaró, KTM, + 12,453

15. Bastianini, Ducati, + 12,599

16. Nakagami, Honda, + 13,787

17. Marini*, Ducati, + 13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, + 14,943

19. Rins, Honda, + 20,378

20. Savadori, Aprilia, + 25,017

– Quartararo, Yamaha, 9 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe (Reifendruck-Vergehen)

MotoGP-WM-Stand nach 38 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 442 Punkte. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 277. 5. Zarco 205. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 198. 8. Marini 194. 9. Alex Márquez 167. 10. Quartararo 167. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 138. 13. Marc Márquez 96. 14. Morbidelli 93. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 675 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 357. 3. Aprilia 215. 4. Yamaha 187. 5. Honda 181.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 633 Punkte (Weltmeister). 2. Ducati Lenovo Team 536. 3. Mooney VR46 Racing 523. 4. Red Bull KTM Factory Racing 440. 5. Aprilia Racing 396. 6. Gresini Racing 305. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. Repsol Honda 122. 9. CryptoDATA RNF 120. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.