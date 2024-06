Assen, Warm-up: 2 Aprilia weniger, Diggia vor Marquez

Beim Grand Prix der Niederlande am Sonntag werden zwei Fahrer verletzungsbedingt fehlen, WM-Leader Jorge Martin wird um drei Startplätze strafversetzt. Im Warm-up war Di Giannantonio der Schnellste.

Während sich Aprilia nach dem Sprintrennen am Samstag über einen weiteren Podestplatz von Maverick Vinales (3.) freuen durfte, gab es auch niederschmetternde Nachrichten. Testfahrer Lorenzo Savadori, in Assen mit Wildcard dabei, zog sich bei seinem Sturz Brüche im Bereich der Lendenwirbelsäule zu und befindet sich in Assen im Krankenhaus.

Aprilias langjähriges Aushängeschild Aleix Espargaro hatte in Kurve 15 (Ramshoek) mit über 200 km/h einen angsteinflößenden Highspeed-Crash und erlitt unter anderem eine Handfraktur. Um den Heilungsprozess nicht zu gefährden, verzichtet der Routinier auf den Grand Prix am Sonntag (Start 14 Uhr). Ohne Savadori und Espargaro schrumpft das Fahrerfeld von 23 auf 21 Fahrer.

«Er kann nicht einmal den Handschuh anziehen», erzählte Aprilia-Rennchef Massimo Rivola. «Ob er auf dem Sachsenring nächstes Wochenende wird fahren können, lässt sich noch nicht sagen. Mit aufeinanderfolgenden Rennen wird das schwierig.»

Marc Marquez landete am Samstag gleich zweimal im Kiesbett: Zuerst im Qualifying 2 und dann in der zweiten Runde des Sprints. Für den Spanier war das 10-minütige Warm-up am Sonntagmorgen ab 9.40 Uhr besonders wichtig, um die Funktionsfähigkeit seiner Gresini-Ducati zu überprüfen.

Sprintsieger Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) hatte im Qualifying den Streckenrekord um eine knappe Sekunde auf 1:30,540 min verbessert. Im Warm-up unter wolkenverhangenem Himmel und bei 18 Grad Celsius fuhr Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) mit 1:32,309 min die schnellste Runde, Marc Marquez wurde Zweiter vor Vinales und Bagnaia – alle innerhalb 0,050 sec!

WM-Leader Jorge Martin (5./Prima Pramac Ducati) wird im Hauptrennen am Sonntagnachmittag nicht wie qualifiziert von Startplatz 2 losbrausen dürfen: Nach dem Sprint wurde er wegen zu langsamem Fahren im Qualifying vom FIM Stewards Panel um drei Startplätze nach hinten auf Grid-Position 5 strafversetzt.

Ergebnisse MotoGP Assen, Warm-up (30. Juni):

1. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:32,309 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,004 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,016

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,050

5. Jorge Martín (E), Ducati, +0,186

6. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,198

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,213

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,369

9. Alex Márquez (E), Ducati, +0,466

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,468

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,501

12. Brad Binder (ZA), KTM, +0,591

13. Jack Miller (AUS), KTM, +0,595

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,805

15. Johann Zarco (F), Honda, +0,946

16. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,979

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,992

18. Joan Mir (E), Honda, +0,994

19. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,153

20. Luca Marini (I), Honda, +1,448

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,781