MotoGP-Asse schon vor den Rennen in Spielberg

Am 11. Juni kommen einige der MotoGP-Fahrer gemeinsam mit Dorna-Sportdirektor Carlos Ezpeleta zu einem Presse-Termin auf den Red Bull Ring in Spielberg.

Nach dem MotoGP-Event in Aragon, das vom 6. bis 8. Juni stattfindet, werden am 11. Juni einige Fahrer der Königsklasse einen Abstecher in die Steiermark machen. Genauer gesagt geht es auf den Red Bull Ring in Spielberg, wo im Vorfeld des «Motorrad Grand Prix von Österreich 2025» (15. bis 17. August) ein Presse-Termin angesetzt ist.

Mit dabei sein werden Weltmeister Jorge Martin (Aprilia), Alex Marquez (Gresini Ducati), die Red-Bull-KTM-Asse Pedro Acosta und Brad Binder sowie die Tech3-Piloten Maverick Vinales und Enea Bastianini. Auch Dorna-Sportdirektor Carlos Ezpeleta wird den Pressevertretern Rede und Antwort stehen.

Der Termin wird auch der erste Auftritt des neuen General Managers des Red Bull Rings, Thomas Überall, als Gastgeber für die MotoGP-Fahrer sein. Überall hat die Agenden im Spätherbst 2024 vom ehemaligen Luftwaffen-Chef Erich Wolf übernommen und kennt sämtliche Red-Bull-Athleten aus seiner Zeit als langjähriger Motorsport Manager.

Mit dabei sein wird in Spielberg auch Jonas Folger. Der 31-Jährige wird gleich in doppelter Mission im Einsatz sein. Einerseits wird Folger den KTM-RC16-Two-Seater steuern und akustisch Renn-Atmosphäre auf die Piste bringen. Dazu wird der ehemalige MotoGP-Fahrer und KTM-Tester im Driving Center mit den MiniGP-Bikes für ein Fahrerlebnis der besonderen Art sorgen.