Rückschlag für Enea Bastianini: Blinddarmentzündung!

Enea Bastianini muss das MotoGP-Wochenende auf dem Sachsenring aufgrund einer Blinddarmentzündung auslassen. Ob der KTM-Tech3-Pilot in Brünn starten wird können, ist ungewiss.

Enea Bastianini wird beim Großen Preis von Deutschland definitiv nicht am Start sein. «Seit Beginn der Woche fühlt sich Enea Bastianini unwohl, er leidet unter hohem Fieber. Obwohl wir gehofft hatten, dass es ihm mit jedem Tag besser gehen würde, wurde uns heute Morgen mitgeteilt, dass sich Enea immer noch krank fühlt und vorerst nicht zum Sachsenring reisen kann. Er wird heute nicht an der Rennstrecke sein», hieß es am Donnerstagvormittag in einem kurzen Statement seines KTM-Tech3-Teams.

Am Donnerstagnachmittag folgte dann ein weiteres Update von Tech3 via Social Media: «Da sein Fieber nicht sank und die Schmerzen weiterhin stark waren, entschied sich Enea Bastianini heute Morgen, sich in seinem Heimatkrankenhaus untersuchen zu lassen. Nach weiteren Untersuchungen haben die Ärzte bei Enea eine Blinddarmentzündung diagnostiziert.»

Der 27-Jährige wird nun die Nacht im Krankenhaus verbringen, um behandelt zu werden. Es werde versucht, eine Operation zu vermeiden. Ein weiteres Update soll es am Freitagmorgen geben.

Somit wird das KTM-Tech3-Team auf dem Sachsenring nur mit Maverick Vinales am Start sein. Ob Bastianini auch für das MotoGP-Wochenende in Brünn – dem letzten Grand Prix vor der Sommerpause – ausfällt, ist ungewiss. «La Bestia» hatte zuletzt in Assen mit dem neunten Rang im Hauptrennen ein gutes Ergebnis erzielt.

Neben Enea Bastianini wird beim Deutschland-GP auch Honda-Pilot Somkiat Chantra fehlen – er hatte sich bei einem Trainingscrash in der letzten Woche eine Seitenbandverletzung am rechten Knie zugezogen und musste operiert werden. Für den Thailänder hat das LCR-Team für den Sachsenring keinen Ersatz nominiert.