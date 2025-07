Jorge Martin prescht vor: «Werde um Siege kämpfen»

MotoGP-Weltmeister Jorge Martin erlebte beim Tschechien-GP ein erfolgreiches Comeback. Er glaube nun an Aprilia und das Potenzial der RS-GP. 2025 möchte er zumindest noch einige Podestplätze erzielen.

Am vergangenen Wochenende gab MotoGP-Weltmeister Jorge Martin in Brünn das Comeback nach seiner langen Verletzungspause. Mit den Rängen 11 und 7 im Sprint und im Grand Prix verlief dieses äußerst erfolgreich – vor allem, wenn man bedenkt, dass der Spanier in der Saison 2025 auf der Aprilia RS-GP noch keinen Grand Prix zu Ende gefahren ist. In Katar verletzte er sich bei einem Crash im Hauptrennen schwer, was eine mehrmonatige Auszeit zur Folge hatte.

Dementsprechend emotional verlief seine Rückkehr auf das MotoGP-Bike, wie Martin nach dem Tschechien-GP verriet. Vor dem Rennwochenende in Brünn zog er den Ausstieg bei Aprilia zurück – er wird auch 2026 für den Hersteller aus Noale fahren. Nach monatelangen Zweifeln, Diskussionen und Ungewissheit herrscht nun Klarheit über die Zukunft von Martin, ein langwieriger Rechtsstreit mit Aprilia Racing wurde abgewendet.

Somit kann sich der Madrilene wieder auf das Sportliche konzentrieren. In der Sommerpause wird er auf dem Rennrad und im Fitnessstudio weiter an der Optimierung seiner körperlichen Verfassung arbeiten.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Brünn © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Bezzecchi und Bagnaia © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Marco Bezzecchi, Marc Márquez, Pedro Acosta © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Wie fühlt sich der 27-Jährige nach seinem Comeback in Brünn? «Es ist vielleicht schwer zu glauben, aber ich fange an, mich wie zu Hause zu fühlen», meinte Martin. «Ich weiß, dass sie (Aprilia) sehr an mich glauben und ich glaube jetzt an sie und das Projekt. Ich bin sehr zuversichtlich, das Potenzial ist groß – man kann es bei Marco (Bezzecchi) sehen. Ich muss die Lücke zu ihm schließen, dann werde ich um Siege kämpfen.»

Hat Martin somit das Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben? «Ja, das glaube ich, trotzdem weiß man es natürlich nie», betonte er. «Aber ich bin glücklich damit, wo ich bin. Ich weiß, dass das Motorrad sehr konkurrenzfähig ist, so wie ich. Ich habe immer noch den Speed und kann wieder an die Spitze kommen.»

Die zweite Saisonhälfte startet Mitte August auf dem Red Bull Ring. Wie sieht der Fahrplan von Martin für den Rest des Jahres aus? «Ich muss noch das Bike und das Team besser verstehen. Mir fehlen noch drei bis fünf Zehntelsekunden auf den Sieg. Wir haben noch zehn Rennwochenenden – bei einigen Rennen kann ich sehr schnell sein, bei anderen wiederum werde ich zu kämpfen haben. Das Ziel ist es, in dieser Saison zu wachsen.»

Denkt er, dass er 2025 mit Aprilia noch einen Sieg holen kann? «Ich möchte nicht an Ergebnisse denken, aber innerlich glaube ich, dass es drei oder vier Rennen im Kalender gibt, bei denen ich stark sein kann», blickte Martin voraus. «Ich denke, wir sind dazu in der Lage, zumindest um Podestplätze zu kämpfen. Ich möchte bis zum Ende des Jahres einige Podien erzielen und dann für die nächste Saison bereit sein.»

Ergebnisse MotoGP Brünn, Rennen (20. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 21 Runden in 40:04,628 min

2. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,753 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +3,366

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,879

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +10,045

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,039

7. Jorge Martin (E), Aprilia, +15,820

8. Brad Binder (ZA), KTM, +17,371

9. Pol Espargaró (E), KTM, +18,163

10. Jack Miller (AUS), Yamaha, +18,669

11. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +19,781*

12. Luca Marini (I), Honda, +20,778

13. Johann Zarco (F), Honda, +20,961

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +21,904

15. Alex Rins (E), Yamaha, +22,563

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +24,729

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +27,640

18. Augusto Fernández (E), Yamaha, +28,310

– Enea Bastianini (I), KTM, 15 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 19 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 19 Runden zurück



*3 Sekunden Strafe, weil die Long-lap-Strafe nicht korrekt absolviert wurde

Ergebnisse MotoGP Brünn, Sprint (19. Juli):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 10 Runden in 19:05,883 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +0,798 sec

3. Enea Bastianini (I), KTM, +1,324

4. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,409

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +2,292

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +3,358

7. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,648

8. Johann Zarco (F), Honda, +3,920

9. Pol Espargaró (E), KTM, +4,748

10. Brad Binder (ZA), KTM, +5,902

11. Jorge Martin (E), Aprilia, +6,000

12. Jack Miller (AUS), Yamaha, +6,379

13. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +7,081

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +7,612

15. Luca Marini (I), Honda, +8,681

16. Ai Ogura (J), Aprilia, +8,992

17. Alex Márquez (E), Ducati, +9,404

18. Alex Rins (E), Yamaha, +9,871

19. Joan Mir (E), Honda, +11,487

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 5 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), Yamaha, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 24 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 381 Punkte. 2. A. Marquez 261. 3. Bagnaia 213. 4. Bezzecchi 156. 5. Di Giannantonio 142. 6. Morbidelli 139. 7. Acosta 124. 8. Zarco 109. 9. Quartararo 102. 10. Aldeguer 97. 11. Vinales 69. 12. Binder 68. 13. R. Fernandez 66. 14. Miller 52. 15. Marini 52. 16. Ogura 51. 17. Bastianini 49. 18. Rins 42. 19. Mir 32. 20. Nakagami 10. 21. Martin 9. 22. Savadori 8. 23. P. Espargaro 8. 24. A. Fernandez 6. 25. Oliveira 6. 26. Chantra 1. 27. A. Espargaro 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 430 Punkte. 2. Aprilia 187. 3. KTM 175. 4. Honda 147. 5. Yamaha 133.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 594 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 358. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 281. 4. Red Bull KTM Factory Racing 192. 5. Aprilia Racing 173. 6. Monster Energy Yamaha 144. 7. Red Bull KTM Tech3 Racing 126. 8. Trackhouse MotoGP Team 117. 9. LCR Honda 110. 10. Honda HRC Castrol Team 84. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 61.