Andrea Adamo (KTM/2.): «An die WM-Führung gedacht»

Andrea Adamo liegt in der MX2-Tabelle nach dem Frankreich-GP in Villars-sous-Écot nur noch einen Punkt hinter dem verletzten WM-Leader Jago Geerts. Der Red Bull-KTM-Jungstar spricht offen über die Situation.

Mit zwei dritten Plätzen sicherte sich Andrea Adamo am Sonntag in in Villars-sous-Écot den zweiten Gesamtrang hinter dem französischen Lokalmatador Thibault Benistant (Yamaha). Damit stand der Red Bull-KTM-Neuzugang im siebten Grand Prix der Saison zum bereits fünften Mal auf dem Podest.

«Wir kämpfen auf der Strecke, wir halten uns nicht zurück, das ist sicher. Ich habe jetzt aber schon ein paar Rennen lang Mühe beim Start», schilderte Adamo im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich liege nach dem Start hinten und muss meine Energie jedes Mal dafür aufwenden, um die Gruppe wieder einzuholen. Das ist nicht das Beste, ich möchte die Energie eigentlich dafür einsetzen, um der Gruppe davonzufahren.»

Besonders im zweiten Lauf des Frankreich-GP zeigte der KTM-Werksfahrer eine bemerkenswerte Aufholjagd. Zwischenzeitlich lag er als Fünfter zehn Sekunden hinter seinem Teamkollegen Liam Everts, ehe er die Lücke schloss und den Zielstrich vor Everts und Kay de Wolf als Dritter kreuzte. «Es waren viele Sekunden – zehn auf Liam, aber auf Kay waren es vielleicht zwölf Sekunden. Um ehrlich zu sein, ich hatte es selbst nicht erwartet. Ich habe gesehen, dass ich schneller war. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich so schnell sein würde», konnte sich der gebürtige Sizilianer ein Schmunzeln nicht verkneifen.

«Ich bin zufrieden, wir sind zufrieden, weil alles nach Plan läuft, und vielleicht sogar ein bisschen besser, so ehrlich muss ich sein», fasste Adamo zusammen. «Leider hat sich Geerts am Samstag verletzt, die Woche zuvor Simon [Längenfelder]. Das sind zwei ziemlich starke Fahrer, die für den Moment ausfallen. Ich hoffe, dass sie bald wieder ins Renngeschehen zurückkehren können. Denn ich will versuchen, auf dem Podium zu stehen und vielleicht das ein oder andere Rennen zu gewinnen, wenn sie auch auf der Strecke sind und nicht zu Hause sitzen. Das ist wichtig.»

Da sich WM-Leader Jago Geerts am Samstag in der ersten Runde des Qualifying-Rennens das linke Handgelenk brach, sind die Abstände im Klassement nun wieder äußerst gering. Adamo schob sich als erster Verfolger am Sonntag bis auf einen Punkt an den belgischen Yamaha-Star heran.

«Die Herangehensweise ändert sich dadurch nicht, aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich zwar nur einen Punkt zurückliege, aber nicht an das Red-Plate denken würden… Ich will keinen Blödsinn erzählen», räumte der 19-jährige Italiener ein. «Die Wahrheit ist, dass ich auch am Samstagabend daran gedacht habe, weil ich die Möglichkeit hatte, am Sonntag die Führung zu übernehmen. Ich war nahe dran, auch wenn ich in der zweiten Runde des zweiten Laufs die Hoffnung verloren hatte. Da habe ich mir gesagt: ‚Nein, jetzt geht es nur noch darum, den Schaden in Grenzen zu halten.‘ Als ich dann aber aufgeholt habe, habe ich mir schon gedacht: ‚Vielleicht ist es doch noch möglich.‘»

«Leider hatte ich dann ein kleines Missgeschick, ich bin nicht gestürzt, aber habe mir den Fuß an einer Streckenbegrenzung angeschlagen. Zwei Zehen sind jetzt ziemlich angeschwollen, in der letzten Runde konnte ich nicht mehr attackieren, weil ich ziemlich besorgt war. Ich habe dann gleich den Stiefel ausgezogen, aber es scheint nur ein Schlag gewesen zu sein», gab Adamo nach dem Rennen Entwarnung.

Ergebnis MX2, Villars-sous-Écot (21. Mai):

1. Thibault Benistant (F), Yamaha, 1-2

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

3. Liam Everts (B), KTM, 2-4

4. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 7-1

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 4-5

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

7. Marc-Antoine Rossi (I), KTM, 8-6

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 6-9

9. Ferruccio Zanchi (I), KTM, 11-8

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 16-11

11. Oriol Oliver (E), KTM, 13-14

12. Isak Gifting (S), GASGAS, 10-17

13. Federico Tuani (I), KTM, 15-15

14. Mikkel Haarup (DK), KTM, 9-27

15. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 30-10

16. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 23-12

17. Mike Gwerder (CH), KTM, 20-13

18. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 12-25

19. Petr Polak (CZ), Yamaha, 19-16

20. David Braceras (E), Kawasaki, 14-29

MX2-WM-Stand nach 7 Events:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 319

2. Andrea Adamo (I), KTM, 318, (-1)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 307, (-12)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 303, (-16)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-60)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 254, (-65)

7. Liam Everts (B), KTM, 235, (-84)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 201, (-118)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 196, (-123)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 149, (-185)