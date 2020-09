Antonio Cairoli (KTM) blutverschmiert: Nasenbeinbruch

Der zweite Lauf von Mantova war für Red Bull KTM Werksfahrer Antonio Cairoli ein Alptraum. Er stürzte in der ersten Runde, verbrauchte bei seiner Aufholjagd die Brillenfolie, stürzte erneut und brach sich das Nasenbein.

Es war ein grauenvoller Anblick, wie Antonio Cairoli im zweiten Lauf durchs Ziel kam: Sein Rennjersey war mit Blut getränkt, aus dem Helm quoll ebenfalls das Blut. Der zweite Lauf von Mantova war für den Sizilianer ein Desaster. «Ich startete gut, aber in der ersten Kurve berührte ich das Hinterrad eines Gegners und stürzte», erinnert sich Cairoli. «Ich musste mich von hinten durchs Feld arbeiten und habe dabei das Roll-Off-System war komplett aufgebraucht. Ich musste die Goggle Lane ansteuern, um mir eine neue Brille zu holen.»

Danach holte der Sizilianer sofort auf und passierte mehrere Gegner, doch dann kam der nächste Rückschlag, der blutig endete: «Ich bin in der ersten Bergaufpassage quer gekommen und heftig gestürzt. Ich habe mir dabei das Nasenbein gebrochen, was heftig geblutet hat. Ich bin weitergefahren, um noch ein paar Punkte mitzunehmen.»

Der tapfere Cairoli will dennoch am Mittwoch starten: «Wir haben das 'redplate' verloren, aber ich werde am Mittwoch wieder angreifen», versicherte er. In der WM liegt er nach 9 absolvierten Rennen 5 Punkte hinter WM-Leader Tim Gajser (Honda)

WM-Stand nach WM-Lauf 9:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 316

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 311, (-5)

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 300, (-16)

4. Jorge Prado (ESP), KTM, 277, (-39)

5. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 273, (-43)

6. Jeffrey Herlings (NED), KTM, 263, (-53)

7. Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna, 248, (-68)

8. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 230, (-86)

9. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 224, (-92)

10. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 222 (-94)