Jakob Rosenthaler: «Möchte ganz vorne mitfahren»

Auch wenn der Vorsaison-Test des Red Bull Rookies Cup in Portimão für Jakob Rosenthaler durchwachsen lief, blickt der Österreicher zuversichtlich auf seine dritte Cup-Saison, in der er auf erste Podestplätze hofft.

Jakob Rosenthaler zeigte in seinen bisherigen zwei Jahren im Red Bull MotoGP Rookies Cup eine kontinuierliche Lernkurve, weshalb der Österreicher 2023 ein drittes Jahr in der Nachwuchsserie an den Start gehen darf. Während er 2021 mit gerade einmal sechs Cup-Zählern auf Gesamtrang 22 landete, steigerte sich der 16-Jährige in der vergangenen Saison mit 42 Punkten auf Platz 15. Sein bestes Ergebnis war dabei ein sechster Platz im ersten Rennen in Mugello.

Für sein drittes Cup-Jahr hat der Linzer nun hohe Erwartungen. «Eine Prognose ist schwierig, da man nicht genau weiß, wo man liegt. Aber natürlich ist es mein Ziel, im Rennen in der ersten Gruppe ganz vorne mitzufahren.»

Eine Woche vor dem Saisonstart in Portimão durfte Rosenthaler gemeinsam mit seinen 25 Cup-Konkurrenten zwei Tage auf der portugiesischen Rennstrecke verbringen, um sich auf die Saison vorzubereiten. «Der erste Tag war etwas schwierig», gestand der Österreicher und erklärte: «ich hatte in der ersten Session nach der Mittagspause einen Sturz, wobei das Motorrad ziemlich zugerichtet wurde. Es hat dann etwas gedauert, bis wir alles wieder repariert hatten, dadurch haben wir viel Streckenzeit verloren.»

Trotz dieses schwierigen Starts fand Rosenthaler am zweiten Tag zurück zu seiner Form. «Tag 2 war um einiges besser. Ich bin viel mit anderen in einer Gruppe gefahren, dort hatte ich ein gutes Gefühl.»

Neben seinen Verpflichtungen im Red Bull Rookies Cup wird Rosenthaler 2023 außerdem im Liqui Moly Husqvarna Intact GP Junior Team in der JuniorGP-Serie an den Start gehen.

Rennen 2023:

25./26. März: Portimão

29./30. April: Jerez

13./14. Mai: Le Mans

10./11. Juni: Mugello

24./25. Juni: Assen

19./20. August: Spielberg

09./10. September: Misano



Startliste 2023 :

2 Amaury Mizera (Frankreich)

5 Leo Rammerstorfer (Österreich)

8 Eddie O‘Shea (Großbritannien)

11 Ruché Moodley (Südafrika)

12 Jacob Roulstone (Australien)

13 Hakim Danish (Malaysia)

14 Cormac Buchanan (Neuseeland)

18 Angel Piqueras (Spanien)

23 Rhys Stephenson (Großbritannien)

25 Alexander Enriquez (USA)

27 Rico Salmela (Finnland)

28 Máximo Quiles (Spanien)

47 Edoardo Boggio (Italien)

50 Carter Thompson (Australien)

54 Alberto Ferrandez (Spanien)

56 Kevin Farkas (Ungarn)

57 Danial Shahril (Malaysia)

67 Casey O'Gorman (Irland)

69 Marcos Ruda (Spanien)

78 Jakob Rosenthaler (Österreich)

81 Lorenz Luciano (Belgien)

83 Alvaro Carpe (Spanien)

88 Shinya Ezawa (Japan)

93 Arbi Aditama (Indonesien)

94 Guido Pini (Italien)

95 Marco Chincolla (Argentinien)