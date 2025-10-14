Red Bull Rookies Cup 2026: 14 Rennen in Europa

Am 14. Oktober wurde der provisorische Kalender für den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 bekanntgegeben. Es wird erneut sieben Rennwochenenden geben. Start ist in Jerez, der Meister wird in Spielberg gekürt.

Der Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 wird an sieben Austragungsorten in ganz Europa stattfinden. Die 20. Saison umfasst 14 Rennen, beginnend mit dem Großen Preis von Spanien in Jerez Ende April. Auf der südspanischen Strecke wird es zwei Wochen zuvor einen Vorsaisontest geben.

Die nächste Station wird Anfang Mai Le Mans sein, danach werden im selben Monat in Mugello zwei Rennen ausgetragen. Ende Juni geht es nach Assen, zwei Wochen später gastiert der Rookies Cup auf dem Sachsenring. Nach der Sommerpause geht es Mitte September in Misano weiter. Schon eine Woche danach findet das Saisonfinale auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt.

Teilnehmen werden bei der der 20. Auflage des Rookies Cup wieder 26 Talente. Sie kämpfen nächstes Jahr auf der KTM RC 250 R um Siege und Podestplätze.

Der Gewinner des Rookies Cup 2025 ist Brian Uriarte. Der 17-Jährige wird nächstes Jahr im Moto3-Team KTM Ajo neuer Teamkollege von Alvaro Carpe. Am kommenden Wochenende wird der Spanier bereits WM-Luft schnuppern, wenn er im deutschen Intact-Team den verletzten David Munoz beim Australien-GP vertritt.

Der Red Bull MotoGP Rookies Cup war schon für viele Rennfahrer das Sprungbrett für eine Karriere in der Motorrad-Weltmeisterschaft. MotoGP-Pilot Johann Zarco gewann 2007 den allerersten Rookies Cup, 2015 und 2016 wurde er Moto2-Weltmeister. Jorge Martin, der MotoGP-Weltmeister von 2024, konnte 2014 den Rookies Cup gewinnen, 2020 hieß der Gesamtsieger Pedro Acosta.

Der provisorische Kalender des Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026:

Vorsaisontest in Spanien, Jerez: 8. bis 10. April

Spanien, Jerez: 24. bis 26. April

Frankreich, Le Mans: 8. bis 10. Mai

Italien, Mugello: 29. bis 31. Mai

Niederlande, Assen: 26. bis 28. Juni

Deutschland, Sachsenring: 10. bis 12. Juli

San Marino, Misano: 11. bis 13. September

Österreich, Spielberg: 18. bis 20. September