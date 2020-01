Superbike-WM

BMW weit hinten – doch Tom Sykes ist völlig entspannt

Drei Sekunden verlor BMW-Werksfahrer Tom Sykes bei den Superbike-WM-Tests in Jerez auf die Bestzeit, Teamkollege Eugene Laverty wurde Letzter. Panik brach deswegen keine aus.

In einem Punkt waren sich nach den beiden Testtagen in Jerez alle Superbike-Piloten einig: Die Zeiten besitzen aufgrund der Mischverhältnisse keine Aussagekraft. Deshalb machen sich die Fahrer auch trotz teilweise mehreren Sekunden Rückstand auf den Schnellsten Jonathan Rea (Kawasaki) keinen Kopf.

«Ungeachtet des schlechten Wetters konnten wir mit der Elektronik und dem Chassis einige grundlegende Dinge erarbeiten», hielt BMW-Ass Tom Sykes fest, der als Elfter über drei Sekunden auf die Bestzeit einbüßte. «Jetzt sind wir in der Lage, diese frischen Ideen bei vollem Rennspeed zu testen. Angesichts der wenigen Zeit waren wir sehr produktiv. Wir haben viele Informationen gesammelt, auf welche wir den kommenden Test in Portimao aufbauen.»

«Wir hatten bereits Ende letztes Jahr einen sehr guten Test», ergänzte der Weltmeister von 2013. «Mein Gefühl für das Motorrad ist gut, jetzt arbeiten wir an der Feinabstimmung. Wenn du solche Mischbedingungen hast, brauchst du nicht auf die Zeiten zu schauen. Die Strecke ändert sich alle 20 Minuten, man kann nichts gewinnen, wenn man alles riskiert. Für uns ging es nur darum sicherzustellen, dass die Pace schnell genug ist, um unsere Aufgaben abarbeiten zu können.»

Kannst du dir erklären, weshalb dein Teamkollege Eugene Laverty so weit zurückliegt und Letzter wurde? «Keine Ahnung», grübelte Sykes. «Wir haben an verschiedenen Dingen am Motorrad gearbeitet. Eugene muss erst noch die richtige Abstimmung für sich finden.»

Zeiten Superbike-Test Jerez, 22/23. Januar 2020:

1 Jonathan Rea, Kawasaki, 1:40,983 min

2 Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:41,214

3 Scott Redding, Ducati, 1:41,407

4 Alex Lowes, Kawasaki, 1:41,642

5 Michael van der Mark, Yamaha, 1:42,707

6 Leon Haslam, Honda, 1:42,797

7 Loris Baz, Yamaha, 1:43,384

8 Alvaro Bautista, Honda, 1:43,579

9 Michael Rinaldi, Ducati, 1:43,789

10 Federico Caricasulo, Yamaha, 1:43,811

11 Tom Sykes, BMW, 1:44,014

12 Maximilian Scheib, Kawasaki, 1:44,153

13 Garrett Gerloff, Yamaha, 1:44,214

14 Sandro Cortese, Ducati, 1:44,258

15 Chaz Davies, Ducati, 1:44,276

16 Sylvain Barrier, Ducati, 1:44,322

17 Leandro Mercado, Ducati, 1:44,451

18 Eugene Laverty, BMW, 1:44,543