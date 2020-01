Superbike-WM

Jerez-Test, 2. Tag: Johnny Rea zeigte es wieder allen

Um 15.30 Uhr kehrte der Regen auf den Jerez Circuit zurück, Zeitverbesserungen werden dadurch unmöglich. Obwohl Superbike-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) in zwei Tagen nur 19 Runden fuhr, war er der Schnellste.

Kurz vor halb vier Uhr wurde der zweite und letzte Testtag in Jerez nach einem Sturz von Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes unterbrochen. Als die Strecke wieder frei war setzte Nieselregen ein, inzwischen schüttet es aus Kübeln.



Der Test geht zwar noch bis 18 Uhr, nachdem die Strecke bis 15 Uhr fast komplett abgetrocknet war und die Zeiten ein ordentliches Niveau erreicht hatten, sind nun keine Verbesserungen mehr möglich.

Weltmeister Jonathan Rea hat am verregneten Mittwoch aufs Fahren verzichtet, am Donnerstag drehte der Nordire auch nur 19 Runden – und fuhr in 1:40,983 min vor Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) Bestzeit.



Scott Redding brauste als bester Ducati-Pilot auf Rang 3, Leon Haslam als schnellster Honda-Mann auf Rang 6 und Tom Sykes ist mit der besten BMW Elfter.

Bei den Supersport-Piloten ist Weltmeister Randy Krummenacher auf seiner MV Agusta F3 der mit Abstand Beste, der Schweizer fuhr 1,1 sec schneller als der Zweitbeste, Teamkollege Federico Fuligni.



Kommenden Sonntag und Montag testen zahlreiche Teams in Portimao, bevor das Material zum Saisonauftakt nach Australien verschickt wird.

Zeiten Superbike-Test Jerez, 23. Januar 2020:

1 Jonathan Rea, Kawasaki, 1:40,983 min

2 Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:41,214

3 Scott Redding, Ducati, 1:41,407

4 Alex Lowes, Kawasaki, 1:41,642

5 Michael van der Mark, Yamaha, 1:42,707

6 Leon Haslam, Honda, 1:42,797

7 Loris Baz, Yamaha, 1:43,384

8 Alvaro Bautista, Honda, 1:43,579

9 Michael Rinaldi, Ducati, 1:43,789

10 Federico Caricasulo, Yamaha, 1:43,811

11 Tom Sykes, BMW, 1:44,014

12 Maximilian Scheib, Kawasaki, 1:44,153

13 Garrett Gerloff, Yamaha, 1:44,214

14 Sandro Cortese, Ducati, 1:44,258

15 Chaz Davies, Ducati, 1:44,276

16 Sylvain Barrier, Ducati, 1:44,322

17 Leandro Mercado, Ducati, 1:44,451

18 Eugene Laverty, BMW, 1:44,543

Zeiten Supersport-Test:

1 Randy Krummenacher, MV Agusta, 1:44,535 min

2 Federico Fuligni, MV Agusta, 1:45,643

3 Jules Cluzel, Yamaha, 1:46,345

4 Steven Odendaal, Yamaha, 1:46,347

5 Corentin Perolari, Yamaha, 1:47,040

6 Jamie van Sikkelerus, Yamaha, 1:47,711