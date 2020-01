Superbike-WM

Portimao-Test, 16 Uhr: Yamaha-Privatier liegt vorne

Eine Stunde vor Ende des ersten Testtags in Portimao hat Ten-Kate-Yamaha-Ass Loris Baz bei den Superbike-WM-Piloten wieder die Führung übernommen. BMW hat einen Motorschaden zu beklagen.

Bis 18 Uhr MEWZ wird auf dem Algarve International Circuit am Montag getestet, eine Stunde vor Schluss führt Loris Baz (Ten Kate Yamaha) die Zeitenliste mit über 4/10 sec Vorsprung an. Mit 1:41,752 min fehlt dem Franzosen nur noch eine halbe Sekunde auf die beste Rennrunde in Portimao. «Dabei fahren wir noch mit dem letztjährigen Motor», grinste der 26-Jährige. «Den neuen bekommen wir erst für den Test auf Phillip Island.»



Hinter Baz fahren Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha), Scott Redding (Aruba.it Ducati) und Michael van der Mark (Pata Yamaha) beinahe gleich schnell.

Eugene Laverty liegt mit 0,9 sec Rückstand als bester BMW-Pilot auf Platz 6, obwohl er am Nachmittag einen Motorschaden mit viel Rauch zu beklagen hatte.



Leon Haslam als schnellster Honda-Fahrer verliert aktuell 1,2 sec auf die Spitze, Sandro Cortese (Barni Ducati) 1,4 sec.

Bei den Supersport-Piloten liegt Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) knapp vor Lucas Mahias (Puccetti Kawasaki). Phillip Öttl (Kawasaki) verliert 2,2 und Patrick Hobelsberger (Honda) 3,7 sec.



Der Montag-Test endet um 17 Uhr Ortszeit, Portimao liegt eine Stunde hinter MEWZ. Am Dienstag ist der letzte Testtag in Europa.

Zeiten Superbike-WM-Test Portimao, Sonntag, 16 Uhr:

1. Loris Baz, Yamaha, 1:41,752 min

2. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, 1:42,164

3. Scott Redding, Ducati, 1:42,215

4. Michael van der Mark, Yamaha, 1:42,248

5. Eugene Laverty, BMW, 1:42,661

6. Tom Sykes, BMW, 1:42,740

7. Leon Haslam, Honda, 1:42,967

8. Sandro Cortese, Ducati, 1:43,170

9. Leandro Mercado, Ducati, 1:43,343

10. Michael Rinaldi, Ducati, 1:43,392

11. Garrett Gerloff, Yamaha, 1:43,422

12. Chaz Davies, Ducati, 1:43,482

13. Javier Fores, Kawasaki, 1:43,490

14. Alvaro Bautista, Honda, 1:43,662

15. Sylvain Barrier, Ducati, 1:44,016

16. Federico Caricasulo, Yamaha, 1:44,195