Superbike-WM

Portimao-Test: Sandro Cortese auf der Ducati V4R

Sonntag und Montag finden in Portimao die letzten Europa-Tests der Superbike-WM-Piloten statt, bevor das Material zum Saisonstart nach Australien geschickt wird. Leon Camier (Barni Ducati) riskiert das Comeback.

Während der zwei Testtage in Jerez am vergangenen Mittwoch und Donnerstag wurde die Strecke nie richtig trocken, nur in einem kurzen Zeitfenster waren respektable Rundenzeiten möglich. Die Wettervorhersage für Sonntag und Montag, wenn in Portimao an der Algarve gefahren wird, ist vielversprechend: 15 bis 17 Grad Celsius und nur eine geringe Gefahr von Regen.

Trotzdem hat sich das Kawasaki-Werksteam entschieden, darauf zu verzichten. Jonathan Rea und Alex Lowes dürfen stattdessen am Montag in Barcelona testen, wo Ende September zum ersten Mal ein SBK-Event stattfinden wird.

Sandro Cortese bekommt nach Jerez vom Team Barni Ducati eine zweite Chance, mit der Panigale V4R zu testen. Der Schwabe muss sich die Box allerdings mit Stammfahrer Leon Camier teilen, der nach seiner Schulter-OP am 24. Dezember bereits jetzt das Comeback riskiert.



Cortese hört sich weiterhin nach einem Platz in der Superbike-WM um und sprach zuletzt mit den beiden Kawasaki-Teams Pedercini und GSS, die beide noch einen Fahrer suchen.

Startliste Portimao-Test:

Michael van der Mark, Yamaha

Toprak Razgatlioglu, Yamaha

Federico Caricasulo, Yamaha

Garrett Gerloff, Yamaha

Loris Baz, Yamaha

Leon Haslam, Honda

Alvaro Bautista, Honda

Scott Redding, Ducati

Sandro Cortese, Ducati

Chaz Davies, Ducati

Sylvain Barrier, Ducati

Leandro Mercado, Ducati

Leon Camier, Ducati

Michael Rinaldi, Ducati

Eugene Laverty, BMW

Tom Sykes, BMW

Javier Fores, Kawasaki