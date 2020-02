Superbike-WM

Oschersleben: Fanfreundliches Superbike-WM-Spektakel

Die Superbike-Weltmeisterschaft kehrt 2020 endlich nach Deutschland zurück. Vom 31. Juli bis zum 2. August starten die Stars der seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaft in der Motorsport Arena Oschersleben.

Nachdem die Superbike-WM zwei Jahre lang nicht in Deutschland zu sehen war und die Fans weit zu den Rennen reisen mussten, kehrt die Meisterschaft 2020 zurück in die Motorsport Arena Oschersleben, wo sie von 2000 bis 2004 schon zu Gast war. In den Jahren danach wurde auf dem Lausitzring und auf dem Nürburgring gefahren. Die bisher letzte Superbike-WM-Veranstaltung in Deutschland ging im August 2017 auf dem Lausitzring über die Bühne.

Die 3,667 km lange Strecke in Oschersleben bietet den Zuschauern einen einzigartigen Charakter, denn neben dem Infield, wo die Fans die Action auf der Strecke aus vielen verschiedenen Perspektiven genießen können, hat die Motorsport Arena eine unvergleichbare Stadionatmosphäre. Teilweise kann der Zuschauer von seinem Platz, zwei Drittel der Piste einsehen und somit einen Großteil der Rennen direkt verfolgen.

Das Rennwochenende in der Magdeburger Börde startet am 31. Juli mit den freien Trainings und wird am ersten und zweiten August mit den Qualifyings und Rennen fortgesetzt. Die Superbike-Stars fahren bereits am Samstag ihr erstes Rennen, zwei weitere folgen am Sonntag. Deutschlands schnellste Motorradpilotin Lucy Glöckner und der ehemalige MotoGP-Fahrer Jonas Folger haben sich bereits als Gaststarter angekündigt, was den Zuschauern noch mehr Spannung verspricht.

Eintrittskarten gibt es ab 29 Euro für den Freitag, der Samstag und der Sonntag kostet jeweils 45 Euro. Tickets für das gesamte Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben gibt es schon für 48 Euro, ermäßigte Karten sind ebenfalls für alle Kategorien verfügbar. Wem das noch nicht genug ist, der bekommt mit dem Kombiticket für 69 Euro ein einzigartiges Angebot. Es berechtigt zum Zutritt bei der German Speedweek im Juni, wo die Langstrecken-WM und IDM unterwegs sein wird und bietet gleichzeitig das volle Programm der Superbike-WM in Oschersleben.

Neben dem Renngeschehen, plant der Veranstalter ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Livemusik. Wer das Wochenende ganz nah erleben möchte, dem bietet die Motorsport Arena die Möglichkeit auf dem direkt angrenzenden Campingplatz zu übernachten. Für zwölf Euro pro Person und Nacht ist man in wenigen Minuten an der Strecke oder sogar im Fahrerlager. Der Platz ist von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Für 25 Euro pro Nacht kann der Fan mit seinem Wohnmobil sogar direkt an der Strecke übernachten, mit Sicht auf spektakuläre Überholmanöver und spannende Kämpfe während der Rennen.