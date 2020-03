Superbike-WM

Scott Redding gestresst: «Bei weitem beste Ducati»

Dreimal Dritter: Ducati-Werksfahrer Scott Redding hatte in der Superbike-WM einen Einstand nach Maß und ist nach den Rennen auf Phillip Island Gesamtzweiter hinter Alex Lowes (Kawasaki).

Nach drei Siegen von Alvaro Bautista beim Debüt der Ducati Panigale V4R 2019 auf Phillip Island war die Erwartungshaltung beim Hersteller aus Italien natürlich riesig.



Doch Chaz Davies (8./13./5.) strauchelte schon während der Tests auf der Insel mit der Abstimmung seines Motorrads und von Neuling Redding konnte niemand erwarten, dass er ebenso gigantisch einschlägt wie Bautista vor einem Jahr.



Mit drei dritten Plätzen zeigte der Britische Meister eine tadellose Vorstellung, zumal er immer unter einer Sekunde Rückstand zum Sieger ins Ziel kam.

«Das war gut», grinste Redding beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Für den Jahresbeginn bin ich in einer guten Ausgangslage. Mein größtes Problem war in allen Rennen der Vorderreifen, sogar im Sprintrennen. Damit musste ich klarkommen. Ich musste meine gesamte Erfahrung aus den Jahren mit Bridgestone und Michelin nützen, unglücklicherweise war das aber nicht genug. Wir waren stark, das Motorrad funktioniert gut und das Team arbeitet sehr gut. Sie machen mir keinen Druck, es gibt ein paar kleine Bereiche am Bike die besser werden müssen, um mir zu helfen. Aber wir kämpfen um Siege – zweimal hatte ich weniger als eine Zehntelsekunde Rückstand zum Sieger. Das ist nicht schlecht für meine Premiere in der Superbike-WM.»

Redding genoss die engen Rennen und harten Kämpfe: «Im zweiten Hauptrennen war es eine Riesengruppe, jeder schonte seine Reifen. Da bleibst du schnell mal stecken, dauernd wird dein Rhythmus gestört. Du musst konzentriert und ruhig bleiben. Ich war das ganze Wochenende voll im Stress, weil ich ununterbrochen lernte und Erfahrungen sammelte. Jetzt bin ich Zweiter in der Weltmeisterschaft, weil ich ruhig blieb. Ich glaube, dass wir in Katar sogar stärker sein können. Vor diesem Wochenende herrschte großer Druck, die Erwartungen waren massiv. Wichtig ist, dass ich um Siege kämpfen konnte und mit großem Vorsprung beste Ducati war.»

«Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg», weiß der 27-Jährige. «Johnny Rea ist super konstant. Ich war in einer schwierigen Situation wegen des Vorderreifens: Ich fragte mich, ob ich ans Limit gehen und einen Sturz riskieren soll. Oder ob ich mitnehme, was ohne dieses Risiko möglich ist.»

Der Engländer entschied sich für Letzteres. In der Weltmeisterschaft führt nach 3 von 39 Rennen Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes (51 Punkte) vor Redding (39) und Toprak Razgatlioglu (34).

Ergebnis Superbike-WM Philipp Island, Lauf 2:

Pos Fahrer, Motorrad Zeit/Diff 1 Alex Lowes, Kawasaki 34:04,327 min 2 Jonathan Rea, Kawasaki + 0,037 sec 3 Scott Redding, Ducati + 0,849 4 Michael van der Mark, Yamaha + 1,784 5 Chaz Davies, Ducati + 4,278 6 Alvaro Bautista, Honda + 4,322 7 Maximilian Scheib, Kawasaki + 4,829 8 Loris Baz, Yamaha + 6,172 9 Sandro Cortese, Kawasaki + 11,057 10 Tom Sykes, BMW + 17,204 11 Xavi Fores, Kawasaki + 33,338 12 Leon Haslam, Honda + 33,779 Michael Rinaldi, Ducati Sturz Toprak Razgatlioglu, Yamaha Defekt Federico Caricasulo, Yamaha Sturz Takumi Takahashi, Honda Aufgabe

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: