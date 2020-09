Starke Geste: Rea besuchte verletzte Ana Carrasco

Den Sieg im ersten Lauf der Sieg der Superbike-WM 2020 in Barcelona widmete Jonathan Rea der verletzten Ana Carrasco. Zuvor leistete der Kawasaki-Pilot noch mehr moralische Unterstützung.

Das war Jonathan Rea eine Herzensangelegenheit: Auf der Auslaufrunde vom ersten Lauf der Superbike-WM in Barcelona feierte er seinen Sieg, indem er sich ein T-Shirt mit dem Schriftzug ‹ride like a girl“ über die Lederkombi streifte – es ist das Motto von Ana Carrasco, die sich bei einem Trainingssturz in Estoril drei Wirbel brach und das Rennwochenende vom Krankenhausbett aus verfolgen musste.



«Ana kann nicht hier sein, deshalb ist dieser Sieg für sie», sagte der 33-Jährige.

Die gute Absicht dieser Geste kann man Jonathan Rea abnehmen. Der Nordire und die Spanierin verbindet mittlerweile nicht nur der Arbeitgeber, sondern auch eine Freundschaft.



Auch wenn er es nicht müsste, unterstützt Rea die 10 Jahre jüngere Carrasco durch Rat und Tat. Wenn die Supersport-300-Weltmeisterin auf der Strecke kämpft oder auf dem Podium feiert, kann man sich sicher sein, dass der Superbike-Star nicht weit ist.

Und für Rea war es selbstverständlich, Carrasco am Rennwochenende im Krankenhaus zu besuchen. Die moralische Unterstützung half: Eine Woche nach der Operation kann die 23-Jährige das Krankenhaus verlassen.