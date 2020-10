Jonathan Rea (Kawasaki): «Es endete wie es begann»

Das Meeting der Superbike-WM 2020 in Estoril war für Jonathan Rea aus mehreren Gründen denkwürdig. Neben dem Gewinn seines sechsten Titels musste der Kawasaki-Star auch erkennen, dass er nicht auf dem Podium stand.

Seit Jonathan Rea 2015 zu Kawasaki wechselte, fährt der Nordire Siege, Podestplätze und WM-Titel in Serie ein. Seine Bilanz in der Superbike-WM ist atemberaubend und sucht seinesgleichen. Es fällt schwer, einen Makel in seiner Statistik zu finden. Das Saisonfinale in Estoril kann dafür herhalten.



Rea leistet sich in der Superpole einen Sturz und startete nur als 15. in den ersten Lauf am Samstag und das Superpole-Race am Sonntag. Dass er dennoch Vierter bzw. Fünfter wurde, ist bemerkenswert.

Im zweiten Lauf gab der sechsfache Weltmeister alles, um seinen 100. Laufsieg einzufahren, doch an Toprak Razgatlioglu (Yamaha) biss er sich die Zähne aus. In Runde 9 kam es zur Berührung, Rea kam zu Sturz und kam nur als 14. ins Ziel.



Dass Rea bei einem Meeting in keinem Rennen auf dem Podium stand, passierte in seiner Zeit bei Kawasaki zuvor noch nie!



«Zumindest war ich konsequent. Ich habe die Saison mit einem Sturz [in Australien] begonnen, und habe sie auch auf dieselbe Weise beendet», sagte Rea zum Zwischenfall im zweiten Lauf. «Im Rennsport gibt es keinen Stillstand, man ist immer auf der Suche nach Verbesserungen. Ich freue mich schon darauf, daran zu arbeiten.»

So sorgte auch nicht Rea im letzten Rennen für den Gewinn der Herstellerwertung durch Kawasaki, sondern Puccetti-Pilot Xavi Fores auf Platz 8. Kawasaki-Piloten sammelten nur zwei Punkte mehr als die Konkurrenz von Ducati!



«Ich bin darüber unheimlich glücklich, weil ich weiß, dass dieser Titel den Ingenieuren in Japan sehr viel bedeutet. Ich bin so froh, dass Xavi den Titel ins Ziel gebracht hat», sagte Rea am Sonntagabend.

Ergebnis Superbike-WM, Estoril, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Chaz Davies Ducati 34:07,368 min 2. Scott Redding Ducati + 1,951 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 2,556 4. Michael van der Mark Yamaha + 10,423 5. Alvaro Bautista Honda + 15,473 6. Michael Rinaldi Ducati + 20,277 7. Leon Haslam Honda + 21,074 8. Xavi Fores Kawasaki + 21,291 9. Federico Caricasulo Yamaha + 22,427 10. Tom Sykes BMW + 25,168 11. Jonas Folger Yamaha + 26,945 12. Eugene Laverty BMW + 28,511 13. Leandro Mercado Ducati + 32,281 14. Jonathan Rea Kawasaki + 38,800 15. Matteo Ferrari Ducati + 46,083 16. Eric Granado Honda + 47,000 17. Takumi Takahashi Honda + 47,295 18. Sheridan Morais Kawasaki > 1 min 19. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Alex Lowes Kawasaki Out Loris Baz Yamaha Out Garrett Gerloff Yamaha