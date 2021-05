Michael Rinaldi (Ducati) zu Gerloff: «Übler Fehler»

Nach zwei Meetings der Superbike-WM 2021 belegt Michael Rinaldi in der Gesamtwertung nur Rang 10 – dass der Ducati-Werkspilot in Estoril am Ausfall im zweiten Lauf keine Schuld trägt, ist ein schwacher Trost.

Auch an seinem zweiten Rennwochenende im offizielle Aruba.it Ducati-Werksteam blieb Michael Rinaldi das Podium verwehrt, aber der Italiener brachte seine Panigale V4R in Estoril im ersten Lauf und Superpole-Race als Platz 5 ins Ziel – beim Saisonauftakt in Aragón war ein siebter Platz das beste Finish.



«Nach dem schwierigen Wochenende in Aragón hatte ich ein positives erstes Rennen. Ein wenig enttäuscht bin ich aber wegen der letzten Runden. Ehrlich gesagt war etwas mehr drin», sagte der 25-Jährige.

Die Hoffnung von Rinaldi, im Sprintrennen aufs Podest zu fahren, erfüllte sich nicht. Dafür lag der Ducati-Pilot im zweiten Lauf nach einer grandiosen Startrunde auf Platz 2, doch dann wurde er von Garrett Gerloff (Yamaha) gerammt.



Der Yamaha-Pilot erwischte das Motorrad von Rinaldi in Kurve 6 am Heck, beide Fahrer stürzten spektakulär. Für sein unüberlegtes Vorgehen wurde der US-Amerikaner nachträglich bestraft: Beim nächsten Rennen in Misano erwartet ihn ein Start aus der Boxengasse.

Für Rinaldi kann das kein wirklicher Trost sein, denn die Punkte für ein weiteres Top-5-Ergebnis hätte er bitter nötig gehabt. Mit überschaubaren 25 Punkten hat er nur ein Drittel von seinem Teamkollegen Scott Redding auf dem Konto. WM-Leader Jonathan Rea (Kawasaki) ist sogar bereits um 85 Punkte enteilt.



«Das ist wirklich bitter. Wir haben an diesem Wochenende sehr hart gearbeitet und das Gefühl mit dem Motorrad wurde stetig besser», meinte der Ducati-Pilot. «Ich hatte mich sehr gut gefühlt, dazu einen tollen Start und ein positives Gefühl. Leider wurde ich abgeschossen. Ein anderer Fahrer hat einen schweren Fehler gemacht. Wir müssen uns jedenfalls jetzt auf Misano konzentrieren, mit dem Ziel, weiter in diese Richtung zu arbeiten.»

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Superpole-Race:

1. Rea, Kawasaki, 16:13,053 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,690 sec

3. Redding, Ducati, +1,180

4. Gerloff, Yamaha, +2,059

5. Rinaldi, Ducati, +3,583

6. Lowes, Kawasaki, +3,623

7. Sykes, BMW, +7,062

8. Laverty, BMW, +7,831

9. Davies, Ducati, +8,969

10. Bautista, Honda, +9,581

11. Locatelli, Yamaha, +10,013

12. Rabat, Ducati, +10,850

13. van der Mark, BMW, +11,419

14. Bassani, Ducati, +15,703

15. Nozane, Yamaha, +16,678

16. Haslam, Honda, +16,810

17. Vinales, Kawsaki, +20,194

18. Folger, BMW, +22,250

19. Cresson, Kawasaki, +39,192

20. Ponsson, Yamaha, > 1 min

DNF Mahias, Kawasaki

DNF Cavalieri, Kawasaki

Ergebnisse Superbike-WM Estoril, Rennen 2:

1. Rea, Kawasaki, 34:13,197 min

2. Davies, Ducati, +2,787 sec

3. Razgatlioglu, Yamaha, +9,484

4. Lowes, Kawasaki, +12,401

5. Locatelli, Yamaha, +14,011

6. van der Mark, BMW, +15,189

7. Bautista, Honda, +15,899

8. Sykes, BMW, +21,628

9. Laverty, BMW, +23,257

10. Rabat, Ducati, +25,344

11. Bassani, Ducati, +26,525

12. Haslam, Honda, +28,227

13. Nozane, Yamaha, +29,878

14. Mahias, Kawasaki, +38,911

15. Vinales, Kawasaki, +39,128

16. Redding, Ducati, +44,162

17. Ponsson, Yamaha, + >1min

18. Cresson, Kawasaki, + >1min

DNF Cavalieri, Kawasaki

DNF Folger, BMW

DNF Gerloff, Yamaha

DNF Rinaldi, Ducati

WM-Stand nach 6 Rennen:

1. Rea, 110 Punkte. 2. Razgatlioglu 75. 3. Redding 72. 4. Lowes 62. 5. Davies 48. 6. Gerloff 42. 7. Van der Mark 40. 8. Sykes 36. 9. Locatelli 30. 10. Rinaldi 25. 11. Bautista 25. 12. Haslam 16. 13. Bassani 16. 14. Rabat 13. 15. Mahias 12. 16. Nozane 11. 17. Laverty 9. 18. Folger 8. 19. Vinales 7. 20. Ponsson 1.

Herstellerwertung:

1. Kawasaki, 110 Punkte. 2. Ducati 96. 3. Yamaha 78. 4. BMW 50. 5. Honda 33.